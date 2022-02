Los Angeles (AFP). L'interview qui tue fait un tabac sur internet et engrange 15 millions de dollars

"L'interview qui tue!", comédie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, a rapporté plus de 15 millions de dollars en ventes et locations sur internet et 2,8 millions de dollars depuis sa sortie jeudi dans les salles américaines. Quelque 300 cinémas aux Etats-Unis avaient finalement consenti à projeter cette comédie parodique comme prévu le 25 décembre après avoir renoncé dans un premier temps. Les grandes chaînes de cinéma américaines avaient en effet annoncé la semaine dernière qu'elles renonçaient à le projeter à la suite des menaces proférées par des pirates informatiques qui ont revendiqué un piratage des studios Sony. Mardi, Sony était finalement revenu sur sa décision, autorisant une sortie limitée dans des cinémas indépendants. Le film était accessible dès mercredi soir, moyennant finances, sur plusieurs plateformes internet et un site dédié (www.seetheinterview.com).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire