Sortir en région: mardi 30 novembre

Aujourd'hui dernière étape d'un paquebot à Cherbourg pour cette année 2010 et pour la première fois c'est le Queen Elisabeth qui fait escale en France. Long de 290 mètres et doté de plus de 1 000 membres d'équipage, il recèle de plusieurs restaurants, d'un théâtre, d'une bibliothèque, d'une piscine, d'un centre de fitness et même d'un jardin d'hiver afin de recevoir 2 000 passagers, pour apercevoir le Queen Elisabeth rendez-vous au quai de France jusqu'à 18h.

Au cinéma Lux à Caen c'est la semaine du cinéma ethnographique sur le thème de la ville et de l'urbanisme, des projections à découvrir chaque jour.

De son côté l'UGC Mondeville propose à 20h l'avant-première du film « A bout portant » avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem et Gérard Lanvin.

Deux femmes dansent ce soir sur la scène de la Halle aux Grains à Bayeux, deux femmes que tout oppose, un spectacle de la compagnie « Dernier Soupir » à 19h30.

Dimanche 35ème édition des foulées st-loise dès 14h et jusqu'à 17h avec les remises de prix. Des courses pour les benjamins, les minimes, les poussins, les juniors.

Pour vous inscrire et avoir plus d'informations, composez le 02 33 57 10 25

