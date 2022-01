Pau (AFP). Décès à la maternité d'Orthez: l'anesthésiste belge remise en liberté

Helga Wauters, anesthésiste belge mise en examen après le décès d'une patiente dont elle avait la charge à la maternité d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques) fin septembre, et qui a reconnu avoir bu le soir des faits, a été remise jeudi en liberté sous contrôle judiciaire. La justice avait rejeté le 16 octobre une première demande de remise en liberté mais le 2 décembre, un juge des libertés et de la détention (JLD) de Pau avait accepté la seconde demande de remise en liberté d'Helga Wauters, mise en examen pour "homicide volontaire aggravé" et placée en détention provisoire depuis le 2 octobre. Mais le Parquet avait aussitôt fait appel de cette décision, jugeant notamment que les conditions du contrôle judiciaire n'étaient pas assez strictes. Saisie de l'affaire, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Pau a finalement confirmé jeudi la décision de remettre Mme Wauters, 45 ans, en liberté, tout en durcissant les obligations de son contrôle judiciaire. Pourtant durant l'audience mardi devant la Cour d'appel, l'avocat général, Dominique Jéol, s'était opposé à la libération du médecin pour "éviter toute réitération des faits". L'anesthésiste belge devra notamment verser une caution de 50.000 euros avant le 19 décembre et remettre son passeport avec interdiction de quitter le territoire français. Il lui est également interdit d'exercer la médecine, ou même "le conseil", et de se rendre dans les communes du canton d'Orthez où elle exerçait avant les faits. Helga Wauters est en outre assignée à résidence en Haute-Vienne et devra suivre, dans la journée, des soins dans un centre spécialisé de Périgueux, à une heure de route environ, pour traiter son addiction à l'alcool. - "Une décision regrettable" - "C'est une décision regrettable qui va être difficile à accepter", a lancé l'avocat de la famille de la victime, Me Philippe Courtois. "Même si les conditions sont plus drastiques que celles demandées" initialement par le JLD "cette personne sera livrée à elle-même car elle a une obligation de soins mais elle peut sortir le soir et seule", a-t-il dit, jugeant que cela présentait "un risque pour elle-même et pour les autres". Helga Wauters a quitté vers 12H30 la maison d'arrêt de Pau dans la voiture de ses avocates, a constaté un photographe de l'AFP. "Ce n'est pas parce qu'elle est libérée que la douleur des victimes est bafouée, au contraire", a répliqué lors d'un point de presse Me Florence Hegoburu, l'une des avocates de Mme Wauters. "Sa volonté n'est pas de se défausser de sa part de responsabilité, elle va pouvoir pointer les dysfonctionnements de ce qui s'est passé, mettre l'accent sur l'organisation de la clinique, sur le fonctionnement de l'équipe médicale", a affirmé Me Hegoburu, citant également des difficultés liées au matériel présent dans le bloc opératoire le soir des faits. Devant les enquêteurs, l'anesthésiste, qui s'était présentée ivre à sa convocation à la gendarmerie, avait reconnu "avoir bu" le 26 septembre, le soir où elle avait la charge d'une parturiente de 28 ans souhaitant accoucher à Orthez, où Helga Wauters venait d'être recrutée. Mme Wauters lui avait prodigué une péridurale avant de sortir boire "un verre de rosé" chez des amis. Mais l'accouchement s'était mal passé et une césarienne était devenue nécessaire. Rappelée, l'anesthésiste sentait l'alcool à son retour à l'hôpital et son comportement avait paru étrange à ses collègues. La situation avait viré au drame: au lieu de se servir du respirateur du bloc opératoire, l'anesthésiste avait utilisé un ballon manuel pour ventiler sa patiente, et avait intubé les voies digestives au lieu des voies respiratoires. En arrêt cardiaque, la patiente avait été transférée à l'hôpital de Pau où elle était décédée le 30 septembre. Son bébé est sain et sauf.

