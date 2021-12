Washington (AFP). La CIA ne sera pas très perturbée par le scandale de la torture

Les révélations sur l'utilisation de la torture par la CIA contre des membres présumés d'Al-Qaïda a déclenché de vives protestations partout dans le monde, mais cela ne devrait toutefois pas empêcher l'agence du renseignement américaine de conserver ses prérogatives. Le rapport du Sénat américain rendu public mardi, qui détaille les mauvais traitements subis par les prisonniers et les mensonges de la CIA, est accablant. L'agence du renseignement américaine est la cible récurrente de critiques depuis des décennies pour ses opérations souvent controversées, qui virent parfois au fiasco. Ainsi, le débarquement raté dans la Baie des Cochons à Cuba au début des années 1960, l'affaire Iran-Contra dans les années 1980 ou les faux rapports sur des armes de destruction massives en Irak au début des années 2000 ont été autant d'occasions pour ses détracteurs de pointer du doigt la CIA. Mais même si la réputation de l'agence a pris un sérieux coup avec les révélations détaillées et dérangeantes sur le traitement réservé aux prisonniers et les mensonges à la Maison Blanche et au Congrès, la CIA va rester une force vitale de l'espionnage et de la collecte d'informations dans le monde. Les fonds alloués pour la financer ont bondi de plusieurs milliards de dollars ces dernières années dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Elle dirige une flotte de drones qui tuent régulièrement des combattants ennemis et elle dispose de davantage de personnel. En outre, même si la démocrate Dianne Feinstein, présidente de la Commission du renseignement du Sénat qui a rédigé le rapport accablant sur l'utilisation de la torture, a décrit les actions de la CIA comme une "tâche sur nos valeurs et notre histoire", la plupart des membres du Congrès soutiennent ses opérations secrètes. Celles-ci sont considérées comme essentielles pour combattre des adversaires comme le groupe Etat islamique (EI). Et malgré les conclusions du rapport de Mme Feinstein sur l'inefficacité des tortures, la CIA insiste sur le fait que ses interrogatoires musclés ont permis d'extorquer des informations cruciales pour par exemple permettre de localiser Oussama Ben Laden, éliminé en 2011. - 'L'agence est essentielle' - "L'administration Obama et très certainement les suivantes vont continuer à s'appuyer sur la CIA pour le travail traditionnel de collecte d'informations et les opérations d'antiterrorisme à travers le monde", dit à l'AFP William Banks, expert en renseignement et directeur de l'Institut pour la sécurité nationale et l'antiterrorisme à l'Université de Syracuse. "L'agence est vraiment essentielle pour préserver notre sécurité nationale maintenant et à l'avenir. Je pense que l'épisode de la torture est odieux mais reste une exception", ajoute-t-il. La CIA a mené des opérations risquées sous tous les présidents américains depuis sa création en 1947. Elle dispose de pouvoirs uniques, d'espionnage, de chantage et même de tuer des adversaires des Etats-Unis partout dans le monde. Ses missions ont pris encore plus d'importance dans la foulée du 11-Septembre, quand la traque de suspects de terrorisme est devenue la pierre angulaire de la stratégie de Washington pour tenter d'empêcher de nouveaux attentats. Même les critiques les plus acerbes de l'agence, comme le sénateur démocrate Mark Udall, soutiennent les missions essentielles de la CIA. Et après une demi-heure de critiques intenses devant le Sénat où il a regretté que l'agence "refuse d'avouer ce qu'elle a fait" et un appel à la démission de son directeur John Brennan, M. Udall a estimé que le rapport sur la torture pourrait en fin de compte avoir un impact positif sur la CIA. Le rapport du Sénat et une plus grande transparence vont aider l'Amérique "à trouver le bon équilibre entre le secret et les principes démocratiques", dit-il à l'AFP. Le sénateur républicain Saxby Chambliss a aussi exclu toute restriction de budget pour la CIA en guise de représailles. Il affirme que l'agence s'est aujourd'hui remise sur le droit chemin: "Nous travaillons de manière différente à présent et je pense que cela va nous aider sur le long terme". Et comme le niveau important de menaces auxquelles doivent faire face les Etats-Unis ne risque pas de baisser dans les années à venir, le pays a vraiment besoin d'une CIA forte.

