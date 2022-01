A Alençon, la "Cathédrale" va être remise en état

A Alençon, il y a la basilique dédiée à la famille de Sainte-Thérèse. Mais il y a aussi une cathédrale. Rien de religieux dans cet édifice, c'est le surnom d'une construction industrielle emblématique. Il s'agit de l’ancien séchoir à chanvre et atelier d’étamage, dernier et plus ancien bâtiment de l'ex-site industriel Moulinex d'Alençon, qui était le siège social de l'entreprise, fondée par Jean mantelet.

Pas sûr que ce bâtiment ait une grande valeur architecturale. En revanche, il a une valeur sentimentale inestimable pour les anciens salariés du fabriquant de petit électroménager, qui depuis la liquidation du groupe industriel se batent pour obtenir sa sauvegarde.

Actuellement, le bâtiment a été mis hors d'eau, mais depuis la liquidation en 2001 il a été laissé en l'état, au milieu d'un champ d'herbes folles, à quelques pas d'une zone industrielle qui elle, a été totalement réhabilitée.

La municipalité d'Alençon avait bien fait part de son intention d'étudier le dossier, mais rien n'avait jusqu'ici réellement avancé.

2015, année cruciale

Une réunion entre représentants de l'association Moulinex-Jean Mantelet (ex salariés de l'entreprise) et la municipalité d'Alençon, s'est tenue cette semaine. La municipalité souhaitait reprendre le contact avec les anciens salariés, et ça a été "une bonne réunion de reprise de contact", selon ces derniers qui jugent ce rendez-vous "très positif".

Les représentants de la municipalité ont pris l'engagement de la remise en état du bâtiment et de son environnement.

Un groupe de travail se mettra en place en mars prochain, puisque les gens du voyage stationnent actuellement toujours leurs caravanes autour du site, dans l'attente de l'ouverture de leur aire d'accueil à Alençon, en début d'année 2015. Après leur départ, le projet "cathédrale" pourra avancer.

Quoi faire dedans?

La réhabilitation du bâtiment et de son environnement ne sera que la première étape du projet, certes importante. Mais la question primordiale c'est que faire dans cette "cathédrale" ?

L'idée d'un "espace mémoire ouvrière, industrielle et sociale, pour le passé industriel d'Alençon" y est bien évoquée depuis de nombreuses années. Mais la municipalité compte ses sous. En terme d'investissement, mais surtout de fonctionnement.

Ce projet avait déjà été inauguré virtuellement le 8 novembre 2011 par les ex-Moulinex, pour faire pression auprès de la municipalité. Cette manifestation avait eu pour conséquence l'annonce de la création d'un comité de pilotage du projet. La Ville a ensuite acheté le bâtiment 56.000€, en 2013. Après de longs mois d'attente, ce dossier devrait donc enfin évoluer au printemps prochain.