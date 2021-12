Tours (AFP). Un avion s'écrase sur un bâtiment près de Tours: un mort, 5 blessés

Un avion militaire d'entraînement Alphajet s'est écrasé mercredi vers 17H30 à Vouvray (Indre-et-Loire), près de Tours, sur un bâtiment abritant une structure d'accueil pour handicapés, faisant un mort et cinq blessés, dont un grave, a-t-on appris auprès de la préfecture. Le pilote et le copilote de l'appareil sont parvenus à s'éjecter et ont été récupérés par les secours, selon un porte-parole de la préfecture, qui ignorait si les victimes sont des résidents ou des salariés du Foyer de vie La Bellangerie. Le pronostic vital du blessé grave n'est pas engagé, a-t-il précisé.

