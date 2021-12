Un avion militaire d'entraînement Alphajet s'est écrasé mercredi vers 17H30 à Rochecorbon (Indre-et-Loire), près de Tours, sur un bâtiment abritant une structure d'accueil pour handicapés, faisant un mort et au moins trois blessés au sol, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Le pilote et le copilote de l'appareil sont parvenus à s'éjecter et ont été récupérés par les secours, selon cette source.

