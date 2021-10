Paris (AFP). Hommage national aux Invalides aux soldats tués dans un crash en Espagne

"Notre pays est en deuil", a lancé mardi matin le président François Hollande, lors de la cérémonie d'hommage aux Invalides aux neuf militaires français tués la semaine dernière dans le crash d'un F-16 grec sur une base espagnole. "Chaque jour, notre armée de l'air démontre qu'elle fait partie des meilleures du monde", a lancé le chef de l'Etat. "Ces aviateurs défendent loin de chez nous les valeurs de la République", et "ils luttent contre les terroristes, où qu'ils soient". Neuf cercueils avaient été disposés, au son de la Marche funèbre, au centre de la cour d'honneur des Invalides. Comme le veut la tradition, les corbillards avaient été salués auparavant sur le Pont Alexandre III, face aux Invalides, par une haie d'honneur d'anciens combattants qui rendent ainsi hommage depuis quelques années aux militaires tués en opérations ou dans l'exercice de leurs fonctions. Les familles des neuf soldats décédés en Espagne, le Premier ministre manuel Valls ainsi qu'une dizaine de membres du gouvernement et l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy assistaient à la cérémonie aux côtés de très nombreuses personnalités françaises et étrangères. Le président Hollande devait ensuite remettre la Légion d'honneur à titre posthume à chacun des militaires tués - dont une femme - dans l'accident survenu le 26 janvier. Une cérémonie militaire d'hommage s'était déjà déroulée dans l'intimité lundi sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, où sept des neuf soldats étaient affectées. L'avion de combat F-16 grec s'était écrasé sur la base espagnole, à Albacete, tuant onze personnes, après une panne au décollage. Il avait fauché des pilotes et mécaniciens qui s'affairaient au sol dans une boule de feu. Outre les deux pilotes du F-16, neuf Français ont trouvé la mort dans le crash et neuf autres ont été blessés, dont cinq grièvement, de même que douze Italiens. Tous participaient à un exercice de haut niveau, le TLP (Tactical Leadership Program), en vue de missions futures au sein de coalitions internationales.

