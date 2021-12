Paris (AFP). Emploi salarié: 33.400 postes détruits au 3e trimestre

L'économie française a détruit 33.400 postes au troisième trimestre dans le secteur marchand hors interim, 55.200 si on compte les emplois intérimaires, selon des données définitives publiées mercredi par l'Insee. Tout compris, l'Insee note des effectifs salariés en baisse de 0,3% par rapport au 2e trimestre. Tous les secteurs sont touchés, en particulier l'industrie (-0,4%) et l'intérim qui accuse une baisse sensible de 4%. Au total sur un an, 59.700 postes ont été supprimés dans les secteurs principalement marchands (-0,4%). L'emploi dans l'industrie poursuit sa tendance à la baisse avec la perte de 11.300 postes au troisième trimestre. Sur un an, ce secteur accuse une chute de 2,6%, amputé de 38.100 postes. La construction est également un pan de l'activité économique fortement affecté: rien qu'au troisième trimestre, il perd 15.200 emplois (-1,1%) et 36.800 postes en un an. Malgré une hausse notable de 12.200 postes au deuxième trimestre, l'intérim recule à nouveau sur ce troisième trimestre perdant 21.800 postes. L'emploi intérimaire, comptabilisé dans le secteur tertiaire, tire vers le bas l'ensemble de l'emploi dans le secteur tertiaire marchand avec une destruction de 28.700 postes.

