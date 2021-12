Paris (AFP). Irak: deux jeunes jihadites de Lunel tués dans des combats

Deux jeunes de Lunel (Hérault), Karim et Hamza, âgés de 28 ans et 19 ans, ont été tués dans des combats le week-end dernier en Irak, a annoncé le quotidien régional Le Midi libre sur son site internet. Les deux jeunes, originaires de la cité Pescalune à Lunel, sont morts alors que "leur groupe passait de la Syrie à l'Irak", a précisé le quotidien. "La nouvelle a été annoncée aux familles durant le week-end", a ajouté le Midi Libre. "Le plus jeune est le fils de l'un des anciens présidents de la mosquée de Lunel. L'autre a un temps tenu un commerce à proximité d'un collège et d'un lycée de Lunel", selon le journal qui souligne que "leur radicalisation aurait été assez récente, selon des proches". "Très connus à Lunel, ces jeunes au profil au départ sans histoire, faisaient partie d'un groupe au total d'une dizaine de Lunellois", partis pour la Syrie, écrit encore le Midi Libre. Dans un communiqué, publié sur le site du quotidien, le maire de Lunel Claude Arnaud estime que "le départ et le décès de ces jeunes est un problème qui touche l'ensemble du territoire national, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale". "Ces deux nouveaux décès appellent une réponse forte", ajoute le maire qui "demande aux services de l'Etat d'agir au mieux et au plus vite." Claude Arnaud "souhaite également que les représentants des musulmans de Lunel s'expriment clairement pour condamner fermement ces départs. " En octobre, quatre jeunes lunellois ont trouvé la mort dans des combats en Syrie, rappelle Le Midi Libre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire