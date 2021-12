Le 2 décembre dernier, les 2 élus ont adressé un courrier au sujet de la route départementale 524 qui relie leurs 2 villes, et qui est dans un état pitoyable du côté du Calvados, alors que le côté ornais est de bonne qualité.

Les 2 maires demandent à Jean-Léonce Dupont, président du Conseil Général du Calvados: la réalisation des travaux qui avaient été votés à l’unanimité des Conseillers Généraux de ce département, et qui concernent la rectification des virages de cette route fréquentée par plus de 5000 véhicules chaque jour. Ce tronçon fait partie de la "diagonale normande", qui va de Cherbourg à l'autoroute A88 en passant par Saint-Lô, Vire, Flers et Argentan.

Jérôme Nury souligne que le Conseil Général de l’Orne n’a pas la même capacité financière que celui du Calvados, mais il est lui capable d’investir 40 millions d’euros pour l’amélioration de cette route jusqu’à l’Autoroute 88, alors que le Calvados n’est pas capable de mettre 4 millions1/2 d’euros pour faire ces travaux.

Jérôme Nury :

L’ultimatum des maires de Tinchebray et Vire au président du Conseil Général du Calvados Impossible de lire le son.

Ce courrier très revendicatif des élus du Bocage, soutenus par les industriels locaux et une bonne partie de la population, intervient alors que les travaux de la rocade nord de Flers vont débuter, et qu'un nouveau tronçon à 2x2 voies de cet axe va être inauguré vendredi prochain 12 décembre, entre Sevrai et l'A88 ... dans l'Orne.

“Il n’y a plus d’obstacle. Il faut une volonté politique”, insistent les 2 élus ... à quelques mois des prochaines élections départementales.