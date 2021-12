Monaco (AFP). JO-2024: Paris serait une candidature très, très forte selon Bach

Si Paris décidait de se porter candidate à l'organisation des jeux Olympiques 2024, "ce serait une candidature très, très forte", a déclaré Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO) réuni en session à Monaco. "Si Paris décide, si la France décide de présenter une candidature parisienne, ce serait une candidature très, très forte", a déclaré dans un entretien à l'AFP le président du CIO, qui vient de faire adopter à Monaco, lors de la 127e session, son Agenda-2020 visant à rendre l'organisation des jeux Olympiques plus flexible et moins coûteuse. "Oui Paris peut croire en ses chances parce que la France est un pays olympique. Notre fondateur Pierre de Coubertin était français", a rappelé M. Bach. La ville hôte des jeux Olympiques 2024 sera désignée à la mi-2017 à Lima lors de la 130e session, a décidé mardi le CIO. "La France aime le sport, Paris est une ville fascinante connue de tout le monde avec des infrastructures déjà existantes impressionnantes", a encore souligné le patron de la famille olympique, dont l'Agenda fait la part belle dans les dossiers de candidature aux installations déjà existantes voire temporaires. Alors que la France, après les échecs pour les Jeux de 2008 et 2012, étudie très sérieusement une candidature de Paris pour 2024, M. Bach qui a rencontré de nouveau le président François Hollande lors du sommet de la Francophonie à Dakar, s'est félicité samedi des "relations excellentes avec la France". M. Hollande s'est déclaré début novembre "favorable" à une candidature parisienne. La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo s'était toutefois montrée plus réservée. Bernard Lapasset, président du Comité français du sport international (CFSI), a entre les mains les résultats de l'étude d'opportunité menée tout au long de l'année. Après s'être imprégné à Monaco des nouvelles recommandations du CIO, il doit rendre son rapport aux autorités décisionnaires, Etat, collectivités et mouvement sportif, probablement fin janvier 2015. Paris, si elle confirme sa candidature, pourrait faire face à d'autres sérieuses concurrentes qui ont manifesté leur intérêt parmi lesquelles Berlin ou Hambourg (Allemagne), Rome, Durban ou la province de Gauteng (Pretoria et Johannesburg, Afrique du Sud), ou encore les villes américaines de Los Angeles, Boston, Washington ou San Francisco. Interrogé par l'AFP sur une éventuelle candidature du continent africain, M. Bach a estimé qu'une candidature africaine recueillerait "une large sympathie des membres du CIO mais l'Afrique doit faire le premier pas". - L'hôte des JO-2024 sera désigné à Lima - En cas de candidature, le sort de Paris-2024 se jouera à Lima. Le CIO a élu, mardi à Monaco, ville hôte de sa 130e session où se jouera en 2017 l'élection de la ville hôte des jeux Olympiques 2024. Les membres du CIO ont donné 24 voix d'avance à la capitale péruvienne (54 votes), opposée à Helsinki (30) pour l'organisation de cet événement. La session de Lima aura pour point d'orgue l'élection de la ville hôte des JO-2024 ainsi que les discussions sur le programme olympique de cette même édition des Jeux. Outre Paris, de nombreuses villes ont émis leur désir de lancer une candidature pour cette date: Rome, Berlin et Hambourg qui ont évoqué la possibilité d'une candidature commune, Bakou et Doha, déjà recalées pour 2016 et 2020, tandis que les Américaines Boston, Washington, Los Angeles et San Francisco ont été pré-sélectionnées par le comité olympique américain. Ces villes, et d'autres candidates potentielles, devront avoir déposé leur dossier le 15 septembre 2015 auprès du CIO. Au printemps 2016, le CIO désignera une liste de finalistes autorisées à poursuivre jusqu'en 2017. La commission d'évaluation du CIO visitera alors les sites en février et mars 2017 avant de remettre son rapport en juin, au moins un mois avant la session élective dont la date n'est pas précisément fixée.

