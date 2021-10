Paris (AFP). JO: un duo Lapasset-Estanguet et 60 millions pour la candidature de Paris-2024

Bernard Lapasset, président du Comité français du sport international (CFSI) a annoncé jeudi qu'il partagerait avec le triple champion olympique de canoë Tony Estanguet la conduite d'une candidature potentielle de Paris à l'organisation des JO-2024, dont il a estimé le coût à 60 millions d'euros. Le président de l'International Rugby Board (IRB, organe suprême du jeu) a par ailleurs précisé qu'il porterait la double casquette jusqu'à l'issue de la Coupe du monde 2015 en Angleterre avant de se consacrer à la candidature, si celle-ci est officialisée. Interrogé, Tony Estanguet a relativisé: "Je ne sais pas où et comment mais on y sera tous les deux", a-t-il dit. Par ailleurs, M. Lapasset a indiqué que le coût de la campagne pour la candidature avait été évalué à 60 millions d'euros sur deux ans, soit 30 millions par an. Un tiers serait issu de fonds publics, 1/3 de fonds privés, 1/3 de financement participatif pour lequel une campagne serait lancée en juin.

