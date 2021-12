Ils s'aspergent de peinture avant de tagguer la Préfecture à Rouen

Scène étrange ce mardi dans la nuit : pendant une patrouille, la brigade canine aperçoit trois jeunes hommes s'asperger de peinture blanche. Cette dernière coule sur le trottoir. Les trois individus prennent ensuite la fuite.

Les polices se rapprochent de la préfecture : ses murs ont été victimes de grands tags. Ils décident de prendre en chasse les trois fuyards. Ils les aperçoivent en train d'entrer dans un immeuble rue Carville et de monter au 3e étage. Ils y montent à leur tour. Sur les murs des parties communes de l'immeuble, de la peinture blanche a également été répandue.

Arrivés au troisième étage, un homme de 22 ans leur ouvre et explique avoir interpellé les fuyards, âgés entre 17 et 18 ans, résidant à Caen et à Rouen, pour qu'ils réparent leurs bêtises. Ces derniers, ivres, sont interpellés, placés en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Ils pourraient être poursuivis pour dégradations.