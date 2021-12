Carrefour: renvoi du délibéré prud'hommal au 28 janvier 2015

Alors que Carrefour est le plus gros employeur de France, le différent porte sur des rémunérations sous le Smic et sous le minimum conventionnel de la branche, du faits de temps de repos non comptabilisés.

Mais il portait aussi sur un litige concernant les tenues de travail fournies par l'enseigne de grande distribution, mais que ses salariés devaient laver eux-même à leur charge.

Lors de l'audience du 24 septembre dernier, l'avocat des salariés et celui de l'entreprise s'étaient opposés sur des considérations très techniques, sur les accords de branche avec les organisations syndicales, sur une circulaire de la fédération du commerce, sur une grille salariale conventionnelle. L'avocat de la chaîne de grande distribution avait évoqué un revirement de jurisprudence. Celui des salariés avait évoqué des milliers de condamnations de magasins à travers toute la France.

Les salariés de l'hypermarché d'Alençon/Condé sur Sarthe réclament plus d'un million d'euros en régularisation de leur situation.