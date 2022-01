Top Culture France de la semaine du 26 novembre

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Grégoire « le même soleil » NOUVEAU

n°2 Bernard Lavilliers « Causes perdues et musiques tropicales » NOUVEAU

n°3 Rihanna « Loud » NOUVEAU



Dans le domaine de la littérature,



n°3 « Métronome illustré » de Lorant Deutsch

n°2 « Largo Winch T17: la mer noire »

n°1 « La carte et le territoire » de Michel Houellebecq (prix goncourt)



Pour les jeux vidéo sur console :

1. Call of duty: black ops (PS3)

2. Call of duty: black ops (Xbox 360)

3. Wii party + wiimote (Wii)



Enfin, au cinéma:

n°3 Les petits mouchoirs, qui perd 1 place de classement mais franchit quand même les 4 millions et demi d'entrées.

N°2 C'est une nouveauté: RED avec Bruce Willis et John Malkovich. La comédie a attiré près de 400 000 personnes.

n°1 c'est toujours la comédie franaçaise « Potiche » avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. On frôle le million et demi d'entrées.