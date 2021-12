Rouen : dans l'intimité du cirque Médrano (VIDEO)

Depuis qu'il a 12 ans, Steeve Caplot, petit-fils de dresseur, élève lions et tigres. "C'est une passion, un métier découvert par mon grand-père. C'est une vie passée avec les animaux, il n'y a pas de vacances, je suis avec eux tous les jours, toute l'année", explique le dresseur.

Steeve, qui élève lions et tigres, ne craint pas ses animaux et concède même que "le jour où on commence à en avoir peur, il faut arrêter". Toutefois, il reconnaît leur dangerosité. "Les lions sont plus francs lorsqu'ils attaquent, les tigres, c'est beaucoup plus sournois", avoue celui qui a subi 13 points de suture cet été après avoir reçu un coup de patte sur la tête d'une femelle tigre. "Certains ont des caractères plus difficiles que d'autres". Une attaque rarissime, qui n'empêche pas le dresseur de vouer un amour incommensurable à ces fauves.

Carnet rose

C'est tout sourire que le dresseur nous annonce la naissance ce matin même d'un bébé tigre blanc. "Elle s'appelle Shakira", se réjouit-il. Si Shakira est encore trop petite pour montrer le bout de son nez actuellement, Steeve n'exclut pas qu'elle fasse une petite apparition prochainement sur la scène du cirque Médrano, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Les soirs de représentations, ce sont les fauves de Steeve Caplot qui ouvrent le show. "C'est un spectacle étudié pour les petits et les grands. On retrouve de l'équilibrisme, des jongleurs, des numéros équestres, des otaries, des pingouins, des dromadaires. Finalement, c'est un peu le Noël des animaux".

Retrouvez également les chiens footballeurs, entraînés au quotidien par Mickaël Golea. "Pour arriver à un tel niveau, cela nécessite trois années de travail", raconte l'entraîneur. Et pour devenir chien footballeur, aucun critère requis puisque mâles et femelles de tous âges partagent le terrain. "Le plus jeune a cinq mois, le plus vieux 12 ans." Un spectacle présenté pour la première fois à Rouen.

Pratique. Mardi 9 décembre, jeudi 11 et vendredi 12 décembre, spectacles à 18h et 20h30. Mercredi 10 décembre, spectacle à 17h30. Mardi 23 spectacles à 14h, 17h et 20h. Mercredi 24 décembre, spectacles à 10h30 et 14h.



Steeve Caplot nous présente ses félins par TENDANCERADIO