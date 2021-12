Football: l'US Quevilly en 1/32e de finale de la Coupe de France !

Pendant les vingt premières minutes sont dominées par les Quevillais qui ont la possession du ballon et qui se procurent une double occasion à la 20e minute d’une demi volée de Mathieu Géran stoppée par le gardien Réunionnais puis une deuxième frappe repoussée par la barre. Finalement, ce sont les Saint-Louisiens qui, sur leur première occasion s’offre l’ouverture du score sur un bond débordement coté gauche, l’attaquant Saint-Louisien reprend le centre d’un plat du pied qui trompe le gardien Normand.

Après quelques minutes de flottement, les jaunes et noirs obtiennent un coup franc par Joris Colinet et c’est le capitaine jaune et noir qui sera à la réception du centre pour égaliser d’une déviation de la tête qui termine au fond des filets.

Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de un partout.

Après les quinze minutes de repos, le jeu s’équilibre et les canaris deviennent moins tranchant, ce sont même les locaux qui se procurent la première véritable occasion mais le gardien Quevillais réalise la parade pour éviter le deuxième but des Saint-Louisiens.

Après cette occasion, les spectateurs n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à la 75e minute où, sur un corner, un défenseur réunionnais parvient à sauver sur sa ligne une tête de Frederic Weis.

Les deux équipes semblent se neutraliser et se diriger vers les prolongations. Mais les jaunes et noirs se procurent une dernière occasion par Ouhabi qui se fait faucher dans la surface par le gardien Mota. Ce qui donne un penalty dans les arrêts de jeu aux joueurs de Manu Da Costa.

Malheureusement pour les Normands, heureusement pour les Saint-Louisiens, le héros de la série de tirs aux buts du 7e tour de la coupe de France, Mota parvient à sortir le penalty pourtant bien tiré par Jonathan Mortoire.

Les coéquipiers de Joris Colinet commencent la prolongation et se font tout de suite plus pressant. Ils multiplient les occasions par Ouhabi (95e) d’une frappe trop croisée puis par Adama Sarr qui part au but et qui tire au dessus (106e).

Finalement, le déclic viendra du capitaine Joris Colinet qui se bat sur le coté pour récupérer le ballon et qui adresse un bon centre pour la tête d’Adama Sarr, le gardien Mota est trop court et la ballon termine au fond des filets. Il offre la qualification à l’US Quevilly pour les 1/32e de finale et l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Retour au championnat dès le samedi 13 décembre avec la réception de Romorantin.