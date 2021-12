Orléans (AFP). Miss Nord Pas-de-Calais élue Miss France 2015

Miss Nord Pas-de-Calais a été élue samedi soir à Orléans Miss France 2015, devançant Miss Tahiti, sa première dauphine, et Miss Côte d'Azur, 2e dauphine. Les Miss Aquitaine et Alsace ont été couronnées respectivement 3e et 4e dauphines, au terme du vote des téléspectateurs lors du 68e concours Miss France. La nouvelle Miss France, Camille Cerf, 20 ans, succède à Flora Coquerel. "Quand j?ai été élue, je me suis laissée porter, j?ai profité. J?ai pensé à ma mère, à ma s?ur (jumelle - ndlr) et à mon père qui n?est plus parmi nous", a déclaré à la presse Camille Cerf, qui fêtera ses 20 ans mardi. "J?avoue que sur les premiers tableaux j?étais très émue car j?ai vu ma famille dans la salle, ça m?a un peu déconcentrée", a ajouté la jeune femme blonde d'un mètre 80, étudiante en 2e année d'école de commerce. "J?ai été très surprise même si je savais que j?étais la favorite de la presse", a-t-elle encore déclaré. Affirmant vouloir s'investir dans la lutte contre le cancer, la nouvelle Miss France a estimé "avoir les épaules assez solides" pour la nouvelle vie qui l'attend, et qui débutera dès dimanche par une séance photo à Disneyland Paris, suivie lundi du lancement de la campagne du Secours populaire à l?UNESCO. Camille Cerf a été choisie parmi 33 prétendantes, âgées de 18 à 24 ans, départagées par les téléspectateurs et un jury présidé par le comédien et chanteur Patrick Bruel et composé de la championne de natation Laure Manaudou, la chanteuse Shy'M, l'animateur Jean-Luc Reichman, l'humoriste Stéphane Rousseau, le comédien Philippe Bas et Valérie Bègue, Miss France 2008. Ce 68e concours Miss France, retransmis depuis le Zénith d'Orléans sur TF1 et présenté pour la 20ème année de suite par l'animateur Jean-Pierre Foucault, était placé cette année sous le thème du cinéma. Cette édition, qui se voulait rénovée, "flamboyante et sexy, mais dans la décence", selon Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, n'a toutefois pas dérogé aux canons du genre, la présentation des candidates étant entrecoupée de "tableaux" destinés à les mettre en valeur. - Glamour et polémique - Mais, derrière le glamour du concours, la polémique n'est jamais bien loin. Elle pourrait ressurgir après que Miss Tahiti doit cette année encore, et pour la 3e fois de suite, se contenter de la place de 1ère dauphine. Les élections de reines de beauté sont très importantes en Polynésie française et le concours Miss France y mobilise de nombreux votants. L'an dernier, les internautes polynésiens s'étaient déchainés après les résultats, arguant qu'une majorité de votes du territoire n'avait pas pu être prise en compte par les serveurs en métropole et criant au complot, voire au racisme. En 2013, Alain Delon avait démissionné de son poste de "président à vie du jury", l'acteur n'ayant pas apprécié un rappel à l'ordre des organisateurs après ses propos favorables au Front national. Valérie Bègue, membre cette année du jury, avait elle aussi été à l'origine d'une grave crise, après la découverte de photos érotiques d'elle, alors que le règlement l'interdit. La colère de Geneviève de Fontenay avait dégénéré en conflit avec Endemol, propriétaire du concours, précipitant le départ de la dame au chapeau. Depuis la société Miss France et Geneviève de Fontenay, qui a soutenu la création d?un concours dissident (Miss Prestige national), ont enterré la hache de guerre et signé un pacte de non agression, en échange de l'abandon des procédures judiciaires qui les opposaient. L?élection Miss Prestige national peut désormais se dérouler après le 7 janvier de chaque année. Elle aura lieu cette année le 18 janvier à Kirrwiller, près de Strasbourg. Ces polémiques n'empêchent pas le concours Miss France de demeurer un événement très populaire.

