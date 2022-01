Duck Sauce avec Barbra Streisand

Duck Sauce a déjà sorti 2 titres avant "Barbra Streisand", "Anyway" et "You're nasty". Le groupe n'a pas vocation a duré éternellement puisqu'ils n'ont pas prévu de sortir un album. Il faut dire aussi qu'Armand Van Helden et A-Trak ont tous les deux des carrières en solo bien chargées.

Pourquoi s'attaquer de façon humoristique à Barbara Streisand? Tout simplement car c'est une des stars des années 80 et qui n'en est jamais vraiment sorti. Le clip a été tourné à New York et rend un hommage appuyé à l'artiste américaine.