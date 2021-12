Paris (AFP). Sur la sellette, Lepaon annonce la CGT en tête chez les fonctionnaires

Le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, dont l'avenir à la tête de la centrale se joue lors d'une réunion vendredi, affirme dans un message vidéo que son organisation reste la "première force syndicale" chez les fonctionnaires. "A l'heure qu'il est, nous n'avons pas tous les résultats, mais la CGT est la première force syndicale dans la fonction publique. C'est un point d'appui essentiel à la fois pour les agents, pour l'ensemble des salariés, mais également, je le pense véritablement pour l'ensemble des citoyens", a déclaré vendredi M. Lepaon dans ce message diffusé au moment même où se tenait une réunion cruciale à la CGT. "La question des services publics a été au coeur de la campagne électorale que nous avons menée, de l'engagement militant, des discussions que nous avons eues ensemble et le fait que la CGT soit la première force syndicale constitue véritablement un point d'appui", a-t-il insisté. C'est la première fois que M. Lepaon s'exprimait publiquement depuis les révélations sur les indemnités perçues du comité régional CGT de Normandie, qu'il dirigeait avant de prendre la tête de la centrale, des informations qui ont secoué les militants et déclenché une réunion du bureau exécutif (direction resserrée de dix membres). Les résultats officiels permettant d'établir la représentativité des syndicats de fonctionnaires ne seront pas publiés avant mardi, mais de premiers résultats (Education, Défense ou encore Intérieur) sont déjà connus. Avant le scrutin de jeudi, auquel plus de 5 millions de fonctionnaires des trois versants (Etat, Territoriale et Hospitalière) étaient conviés à participer, la CGT avait une solide avance de six points sur le deuxième syndicat la CFDT. La centrale cumulant plus d'un quart des voix (25,4%).

