La coquille Saint Jacques en fête à Grandcamp-Maisy

Durant 2 jours, venez à Grancamp-Maisy et pofitez des produits de la mer et de la coquille Saint Jacques tout juste pêchés. Retrouvez sur place et sous chapiteau un marché du terroir, des concerts et différentes animations.

Un feu d'artifice sera tiré le samedi soir vers 19h.

Rendez-vous sur la criée samedi et dimanche de 10h à 18h sur le port de Grandcamp-Maisy. Plus d'informations sur www.grandcamp-maisy.fr

Et le samedi, il y aura également un marché de Noël de 10h à 20h dans la rue principale (rue Aristide Briand).

Ecoutez Serge Bigot, maire de Grandcamp-Maisy, nous présenter la fête: