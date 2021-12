Le pape François au Mont-Saint-Michel en 2015, plus fort qu'Obama

"Ne le répétez pas..." a demandé la ministre de l'écologie... aux journalistes présents le jeudi 4 décembre pour sa visite dans la Manche. Difficile pour les quelques journalistes présents, dont Thierry Valoi de Tendance Ouest, de garder pour eux une confidence de cette portée.

La venue d'un pape au Mont-Saint-Michel serait une première. C'est peut être pour cette raison que très rapidement le conditionnel employé par Ségolène Royal devient pour certains médias une affirmation quelques minutes après sa déclaration.

Et puis... on se prend à rêver. Le pape François au Mont-Saint-Michel, chez nous, en Normandie. La photo est belle, forte et fera le tour du monde.

Monsieur le président...

Alors, monsieur le président de la Manche, Jean-François Le Grand, votre volonté, votre charisme, votre pouvoir de séduction ont permis le grand départ du Tour de France en 2016 au pied du Mont. On compte sur vous... pour le pape en 2015 ! Un p'tit coup de fil au Vatican ?

Thibault Deslandes, journaliste Tendance Ouest, s'y voit déjà. Il en dirait presque... des gros mots.