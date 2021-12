Washington (AFP). Yémen: des soldats américains ont tenté sans succès de libérer l'otage d'Al-Qaïda

Les Etats-Unis ont tenté de faire libérer plusieurs otages, dont l'Américain Luke Somers, retenus par al-Qaïda au Yémen, mais les soldats n'ont pas trouvé leur compatriote a indiqué le Pentagone jeudi, confirmant de précédents articles de presse relatant l'opération. "Les Etats-Unis ont récemment tenté une opération de libération de plusieurs otages, dont le citoyen américain Luke Somers, retenus au Yémen par al-Qaïda. () Plusieurs otages ont été libérés mais d'autres, dont M. Somers, n'étaient pas présents dans le bâtiment ciblé", a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby dans un communiqué, précisant que cette opération avait été menée en coopération avec le Yémen. Les détails de l'opération restent classifiés mais le Pentagone a décidé "de donner des informations exactes puisque cette mission a déjà été largement rapportée dans le domaine public", a ajouté le contre-amiral Kirby. "Les Etats-Unis ne toléreront pas l'enlèvement de leurs citoyens et travailleront sans relâche pour tenter de les libérer et pour poursuivre leurs ravisseurs", a encore dit John Kirby. Plus tôt jeudi, al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) a menacé dans une vidéo d'exécuter un journaliste américain, présenté comme Luke Somers et retenu en otage au Yémen depuis plus d'un an. Le photojournaliste âgé de 33 ans a été enlevé en septembre 2013 dans la capitale yéménite, selon le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE. Dans la vidéo, Nasser ben Ali al-Ansi, un dirigeant d'Aqpa, menace d'exécuter l'otage dans les trois jours suivant l'émission de ce document si les Etats-Unis ne répondent pas aux exigences du groupe. Il ne détaille pas ces revendications mais affirme que Washington les "connaît". Plusieurs organes de presse avaient déjà rapporté que fin novembre, des forces spéciales yéménites appuyées par des commandos américains avaient mené une opération contre des combattants d'Al-Qaïda dans la province du Hadramout (sud-est) pour libérer un groupe d'otages dont faisaient partie, outre l'Américain, un Britannique et un Sud-Africain. Selon le New York Times, les forces spéciales américaines ont trouvé huit otages, mais pas Luke Somers. Le ministère yéménite de la Défense a de son côté avancé que le groupe extrémiste avait transféré l'otage américain juste avant le raid. Dans la vidéo, Al-Ansi évoque cette opération au Yémen en soulignant qu'elle avait "échoué". Cette opération "insensée" est intervenue alors que les Etats-Unis poursuivent les raids de drone contre les insurgés d'Al-Qaïda au Yémen, ajoute-t-il. Cinq otages occidentaux (trois Américains et deux Britanniques) ont été exécutés depuis le mois d'août par le groupe Etat islamique (EI), qui a pris le contrôle de territoires en Syrie et en Irak.

