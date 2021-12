Moscou (AFP). Tchétchénie: des policiers tués dans des affrontements avec des rebelles

Plusieurs policiers ont été tués jeudi dans des affrontements avec des rebelles qui ont attaqué un poste de circulation puis pris d'assaut un immeuble abritant des médias locaux à Grozny, capitale de la Tchétchénie, dans le Caucase russe, ont annoncé les autorités. "Il y a des pertes parmi le personnel", a annoncé le Comité national anti-terrorisme, dans un communiqué diffusé par les agences de presse russes. Le Comité n'a pas donné immédiatement de bilan chiffré. Selon l'agence de presse publique RIA Novosti, citant une source policière locale, cinq policiers ont été tués et plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur n'a pas fait de déclarations pour l'instant. Le Comité national anti-terrorisme a déclaré qu'un groupe de rebelles avait attaqué un poste de circulation puis avait pris d'assaut la "Maison de la presse", un immeuble abritant des médias locaux à Grozny. Les rebelles sont actuellement dans l'immeuble, où ils ont été bloqués par la police et les forces de sécurité, selon le Comité. Cinq policiers ont été tués et une dizaine ont été blessés à Grozny en octobre alors qu'ils empêchaient un jeune kamikaze d'attaquer une salle de concerts abritant des milliers de personnes lors d'une fête locale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire