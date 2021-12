Paris (AFP). Ligue 1: l'OM marque encore le pas, le PSG vise la 1ère place

Marseille, malgré de franches occasions, a été tenu en échec par une vaillante équipe de Lorient (1-1), un match nul qui met sa première place à portée du Paris SG en déplacement à Lille mercredi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. De son côté, Monaco s'est replacé dans la première partie grâce à sa victoire aux dépens de Lens (2-0) et Toulouse s'est repris après deux revers de rang, en s'imposant sur le terrain de Nantes (2-1). Face à des Merlus, dans l'excellente dynamique née de ses deux victoires d'affilée contre Lens (1-0) et à Toulouse (3-2), l'OM a dominé, surtout en seconde période, mais a aussi souffert en première sur la pelouse synthétique du Moustoir. Il reste sur quatre matches sans victoires hors de ses bases. C'est Payet, excellent tout le match, qui a ouvert le score pour l'OM sur un contre rondement mené après un temps fort lorientais. Alerté côté gauche par une transversale de Thauvin, le milieu international repiquait à l'intérieur et marquait d'une superbe frappe enveloppée (32e). L'entraîneur de Lorient Sylvain Ripoll se prenait alors la tête entre les mains, mais son dépit n'a duré que cinq minutes, le temps pour Jordan Ayew d'égaliser sur penalty face à ses anciens coéquipiers. C'est la 3e fois (sur 4 buts) que le Ghanéen marque de cette façon cette saison. En seconde période, l'OM s'est procuré de franches occasions, sur des frappes de Gignac (60e, 72e, 82e) et de Batshuayi (80e, 86e), mais il y avait toujours une main, un dos ou une jambe bretonne pour contrer le ballon. Du coup Marseille avec 35 points, en compte deux de mieux que le PSG, qui est donc en mesure de lui ravir les commandes du classement s'il s'impose à Lille où il se présente sans Ibrahimovic, ménagé. . Monaco se relance, Nantes s'incline Monaco, qui restait sur un revers à Rennes, s'est relancé dans la difficulté contre de Lens, alors qu'il a joué à 10 pendant 55 minutes suite à l'exclusion de Wallace. En seconde période, le match s'est d'abord résumé à une histoire de penalties. Berbatov a transformé celui qu'il avait obtenu (64e), pour son 3e but de la saison. Valdivia a lui vu le sien repoussé par Subasic, au grand dépit des Lensois toujours englués dans la zone rouge (18e). Ferreira Carrasco a finalement doublé le score d'une belle frappe dans les arrêts de jeu. L'ASM suit désormais à un point Nantes, qui, comme la saison passée, s'est fait surprendre à la Beaujoire par Toulouse (11e). Le TFC a fait la différence en fin de match par Braithwaite (85e), auteur d'une belle demi-volée pour son 2e but de la saison. Les Toulousains qui avaient ouvert le score par Sylla (24e), n'ont pas volé leur victoire malgré le penalty, transformé par Veretout (64e), qui a temporairement relancé les Canaris, dont la 7e place est sous la menace de Reims et Montpellier. . Paris enfin convaincant ? Brillant pendant une demi-heure face à Nice, le PSG a été incapable de tenir le rythme et a fini péniblement, avec une victoire 1-0 qui laisse à nouveau une impression mitigée. Le gardien Salvatore Sirigu a avancé la thèse d'un fléchissement physique, qui serait malvenu au moment où les Parisiens s'attaquent à un mois de décembre où ils vont jouer tous les trois jours, avec notamment le choc à Barcelone en milieu de semaine prochaine. En attendant la Catalogne et la C1, les joueurs de Laurent Blanc doivent engranger des points en Ligue 1, et profiter du match nul de Marseille contre Lorient. Lille, où le PSG jouera mercredi à 19h00, semble être une victime toute désignée, même pour des Parisiens à la motivation fluctuante en championnat. Les joueurs de René Girard sont, en effet, plongés dans un long tunnel de deux mois et dix matches sans victoire (six défaites et quatre nuls, toutes compétitions confondues). En championnat, les Lillois, pire attaque avec neuf buts seulement, n'ont même pris qu'un point lors de leur six derniers matches et ont désormais glissé à la 14e place. Ibrahimovic pourrait en profiter pour accélérer sa remise en forme.

