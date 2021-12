L'hébergement hivernal d'urgence renforcé dans l'Eure

Un dispositif d’hébergement d’urgence sociale fonctionne toute l’année. Avec la pérennisation en 2014 de 20 places d’urgence, ce dispositif repose désormais sur 252 places d’hébergement d’urgence et des maraudes réparties sur l’ensemble du territoire, mobilisables par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation qui gère l’ numéro d’appel le 115 en partenariat avec les associations et des centres communaux d’action sociale qui gèrent des structures d’accueil.

La dégradation des conditions climatiques en hiver augmente les facteurs de risques pour la santé des personnes sans domicile. Le dispositif urgence organise une montée en puissance de ces capacités d’accueil durant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars 2015.

En niveau 1 de veille saisonnière, 78 places supplémentaires sont mobilisables dont 48 places d’hébergement supplémentaires et 30 places de mises à l’abri ouvertes en soirée.

En niveau 2, vigilance grand froid, les 30 places de mise à l’abri sont ouvertes de jour comme de nuit.

En situation de froid exceptionnel, des équipements collectifs sont mis à disposition par les municipalités.

Au-delà de cette veille saisonnière, la politique d’hébergement et d’accès au logement mise en œuvre par les services de l’État vise à permettre aux personnes sans abri ou mal logées d’accéder durablement à un logement digne et adapté.

En 2014, dans le département de l’Eure, l’Etat a financé au total 1 447 places d’hébergement d’urgence et d’insertion à hauteur de 11 528 000 euros.