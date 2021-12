Créteil (AFP). Ciblé parce que leur famille est juive: un couple agressé à son domicile

Les agresseurs "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent": un couple a été séquestré lundi à Créteil, leur appartement cambriolé et la jeune femme violée dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a fait part de son "indignation", le "caractère antisémite" de l'agression "semble avéré". Les faits remontent à lundi à midi. Trois hommes, "cagoulés et gantés", font irruption dans cet appartement du quartier du Port, tout près du lac de Créteil. L'un des deux fils des locataires, âgé de 21 ans, se trouve avec sa compagne, 19 ans. Immédiatement, les malfaiteurs les braquent avec un pistolet automatique et un fusil à canon scié, ont précisé des sources policières. Ligoté dans le salon, le jeune couple entend ses agresseurs dire "qu'ils connaissent les origines juives de la famille du garçon et qu'ils savent où est l'argent." Pendant près d'une heure trente, ceux-ci fouillent l'appartement et exigent "les bijoux, les ordinateurs et téléphones portables, les cartes bancaires" avec leur code, selon ces sources. La jeune fille est allongée de force et violée, selon les premiers éléments de l'enquête. Un premier signalement donné par les victimes laisse penser que les auteurs sont connus de la Brigade anticriminelle de Créteil qui se rend dans une commune limitrophe où elle repère, à 16H00, les trois hommes dans une voiture stationnée. Deux sont interpellés, en possession de bijoux appartenant aux victimes, et placés en garde à vue. "Formellement reconnus" par les victimes selon une source judiciaire, ils ont 19 et 20 ans. Le troisième a pris la fuite. Il a été interpellé mercredi. De source proche du dossier, les agresseurs "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent". Ils ont même effectué "des repérages avant d'agresser le couple", a-t-elle ajouté. L'un des gardés à vue habite dans une rue adjacente à celle des victimes. "L'un des agresseurs était venu plusieurs jours auparavant demander du sucre, sans raison apparente", a affirmé à l'AFP l'avocate de la famille Séverine Benayoun. "Une main courante contre X avait alors été déposée." - Les actions antisémites en hausse de 126% - "Vous les Juifs, vous avez de l'argent", auraient déclaré les agresseurs en entrant, selon l'avocate. La famille, dont le père porte la kippa, était "visible en tant que juifs" au sein du quartier, a-t-elle ajouté. Le nombre des actes antisémites en France a presque doublé (+91%) au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2013, selon le décompte du Service de protection de la communauté juive (SPCJ) effectué à partir des plaintes déposées auprès de la police et de la gendarmerie. Ce recensement fait apparaître une progression des actions (violences, attentats ou tentatives d'attentats, incendies, dégradations et vandalisme) de 126%. Supérieure, à celle des simples menaces (propos, gestes, tracts, courriers, inscriptions) qui est de 79%. Quant aux opinions, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a relevé dans son dernier rapport sur le racisme et l'antisémitisme que "pour la première fois" depuis 1990, "on assiste entre 2012 et 2013 à une baisse de la tolérance" concernant les Juifs. La CNCDH relève la persistance d'"un certain nombre de clichés communément partagés sur les Juifs", en particulier par rapport à l'argent, "trait d'image particulièrement présent". Mardi soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) avait dénoncé une "agression antisémite sauvage" et demandé qu'un "plan spécifique d'urgence" soit "mis en place avec des moyens judiciaires et policiers sans précédent" pour faire face à la recrudescence des actes antisémites. Dans un communiqué, Bernard Cazeneuve a rappelé "sa détermination et celle du gouvernement à lutter sans relâche contre toute forme de racisme et d'antisémitisme."

