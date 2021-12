Créteil (AFP). Le couple agressé à Créteil: ciblé parce que juif

Le couple dévalisé et victime de violences lundi dans son appartement de Créteil a été "ciblé" de façon préméditée par ses agresseurs, qui "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent", a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. "Il y a eu ciblage. Les agresseurs ont effectué des repérages avant d'agresser le couple", a ajouté une source proche du dossier. Âgés de 19 et 20 ans, deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue pour ce violent cambriolage à main armée au domicile du couple et le viol de la jeune femme de 19 ans. Un troisième homme est activement recherché. C'est lundi vers 12H30, que trois hommes, armés d'un pistolet automatique et d'un fusil à canon scié, ont pénétré de force dans l'appartement, où se trouvait un homme de 21 ans et son amie de 19 ans. "Encagoulés et gantés, les agresseurs ont ligoté leurs victimes. Ils ont affirmé connaître les origines juives de la famille et savoir où était l'argent", a affirmé une source proche du dossier. La jeune femme est alors allongée de force avant d'être violée, selon les premiers éléments de l'enquête. "Les agresseurs prennent la fuite une heure plus tard après avoir volé des bijoux, de cartes bancaires et de téléphones portables", a-t-elle ajouté. Quelques heures plus tard, vers 16H00, la Brigade anticriminelle de Créteil a retrouvé à Bonneuil-sur-Marne les trois auteurs présumés, en possession de bijoux appartenant aux victimes. Deux d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue. Le troisième agresseur, qui a réussi à prendre la fuite, est activement recherché. Le "caractère antisémite" de l'agression "semble avéré", a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve , qui a fait part de son "indignation" dans un communiqué. Mardi soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) avait dénoncé une "agression antisémite sauvage" et demandé qu'un "plan spécifique d'urgence" soit "mis en place avec des moyens judiciaires et policiers sans précédent" pour faire face à la recrudescence des actes antisémites.

