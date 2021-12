Paris (AFP). Le couple agressé à Créteil: ciblé parce que juifs

Le couple agressé lundi dans son appartement de Créteil a été "ciblé" par ses agresseurs, qui "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent", a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. "Il y a eu ciblage. Les agresseurs ont effectué des repérages avant d'agresser le couple", a ajouté une source proche du dossier. Âgés de 19 et 20 ans, deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue pour ce violent cambriolage à main armée au domicile du couple et le viol de la jeune femme de 19 ans. Un troisième homme est activement recherché.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire