Une patinoire de glace naturelle et une piste du luge à Cherbourg

Dès vendredi et durant toute la période des fêtes de fin d'année (vacances incluses), la place du théâtre accueillera une patinoire en glace réelle (refroidissement par le sol). Tout le monde est invité à venir patiner , petis et grands. L'entrée est à 4€ patins inclus. Vous pourrez rester 30minutes sur la glace et cette entrée vous donnera également droit à une descente en luge.

Une triple piste de luge sera en effet installée à côté de la salle des fêtes. La escente est incluse avec une entrée à la patinoire ou vous pouvez en faire une indépendamment, pour 0.5€.

De nombreuses animations seront proposées jusqu'au 5 janvier sur la patinoire comme des démonstrations de patinage artistique ou de hockey. Rendez-vous aussi chaque vendredi (sauf le 05/12) pour des soirées musicales avec DJ et chaque samedi pour des soirées Dance Floor.

Retrouvez plus d'infos sur www.ville-cherbourg.fr

Ecoutez Gilles Morletn président de l'UCC, nous parler de ces 2 lieux de glisse: