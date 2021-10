Cherbourg : patinoire et piste de luge pour Noël !

C'est un beau cadeau de Noël : pour animer la ville, l'Union Cherbourg Commerces va installer une patinoire de 300 m2 place De Gaulle (devant le théâtre) et une piste de luge de 30 mètres de long, place Centrale. "Nous voulons participer à la magie de Noël, et si possible rayonner au-delà de Cherbourg", explique Gilles Morlet, président de l'association.

Dès le 6 décembre, la patinoire sera praticable tous les après-midis, le matin étant réservé aux scolaires. Puis, à partir du 19 décembre, petits et grands pourront s'exercer aux joies de la glisse de 9h à 19h, moyennant 4 euros pour 30 minutes de patinoire (tarif qui comprend une descente de luge).

De la vraie glace

"Il s'agira d'une vraie patinoire, avec de la vraie glace ! En conséquence nous conseillons aux patineurs de porter un bonnet et des gants, un casque pour les plus petits", expliquent les commerçants de l'UCC, qui précisent que la patinoire sera couverte, pour éviter que la pluie ne gâche la fête.

Le petit train de Cherbourg est aussi mis à contribution pour Noël. Toutes les 30 minutes, il réalisera une boucle entre la Cité de la Mer, le centre-ville et les Eléis, avec huit arrêts répartis sur le parcours. Les chalands pourront monter à bord gratuitement.

Un tiers du projet a été financé par une subvention exceptionnelle de la CUC, la ville et la CCI, au titre de la fin des travaux de la place De Gaulle et de son inauguration. L' UCC espère voir 30 à 40 000 fous de glisse fouler la patinoire.

