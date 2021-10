Cherbourg. Manche : la patinoire de Noël compromise à Cherbourg

C'est une animation qui a plus que fait ses preuves à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Depuis deux ans, une patinoire, complétée par une piste de luge, vient agrémenter le marché de Noël.

Plus de trésorerie

Problème : cette année l'Union Cherbourg Commerces (UCC) ne pourra pas la financer, faute de trésorerie. "On accuse un déficit dans nos caisses. Malgré une dernière tentative auprès de nos adhérents, grâce à qui nous avons pu réunir 6000 euros supplémentaires en quelques jours, nous n'atteignons pas la somme nécessaire, à notre grand regret", explique Florence Kwiatek, trésorière. Et cela malgré la décision des commerçants de céder les bénéfices des tickets d'entrée au prestataire de la patinoire.

Le contexte sécuritaire n'arrange pas les choses. En cas d'annulation de dernière minute, le prestataire devait tout de même être payé. L'UCC a préféré ne pas mettre en péril l'association, et ses projets futurs.

Qui financera la patinoire ?

"Chaque Cherbourgeois a vu que la patinoire et la piste de luge amenaient quelque chose de féérique dans les rues. Nous ne pouvons pas le faire, mais si quelqu'un d'autre le fait, tant mieux. Le dossier est préparé, il ne reste plus qu'à signer", poursuit Florence Kwiatek.

Reste désormais à savoir si la mairie prendra en charge la patinoire et la piste de luge. "Nous sommes conscients de l'importance de l'animation", indiquait Jean-Michel Houllegatte, maire délégué de Cherbourg-Octeville, à nos confrères de La Manche Libre.

