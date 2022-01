Take That est de retour avec un nouvel album

Take That est 1 groupe crée en 1990 et qui a vendu plus de 90 millions d'albums à travers le monde. En 1995, un certain Robbie Williams, un des membres du groupe décide de lancer une carrière solo. Les Take That continueront malgré tout le groupe mais avec un succès plus ou moins fort à l'international mais toujours fort en Grande-Bretagne d'où ils sont originaires.

Ce nouvel album intitulé "Progress" contient 10 titres dont Shame que vous avez pu entendre sur Tendance Ouest ou encore "The flood" à découvrir en clip ci-dessous.

A noter que Robbie Williams a précisé qu'il ne rejoignait le groupe que pour cet album et qu'il reprendrait par la suite sa carrière en solo. Une bonne manière peut être pour lui de conserver des doubles revenus et de varier les plaisirs.