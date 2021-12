Les rugbywomen de l'Ovalie caennaise dans un calendrier pour 2015

"Très attendu en chaque fin d'année, le calendrier du club est sorti !" C'est par ces quelques mots que l'Ovalie caennaise annonce la sortie de son calendrier pour 2015. "Pour 2015, nous avons voulu fouiller dans nos mémoires et dans notre histoire. Après de nombreuses et longues recherches, dans les bibliothèques universitaires, dans les archives, dans les livres, et chez les anciens, nous pouvons désormais affirmer que le rugby existait déjà au temps de la préhistoire ! C'est une trouvaille extraordinaire que nous dévoilons là !", plaisantent les filles dans un communiqué.28 partenaires ont encadré ce projet réalisée par la photographe et joueuse Solveig de La Hougue, assistée d'Emmy Lemesle. Prix : 5€.