Portel-des-Corbières (France) (AFP). Des inondations exceptionnelles font un mort dans les Pyrénées-Orientales

Un septuagénaire est décédé dimanche dans les Pyrénées-Orientales, où une montée des eaux encore plus dévastatrice que la "grande crue" de 1999 a nécessité l'évacuation de près de 3.000 habitants dans ce département et dans l'Aude voisine. Un homme de 73 ans est décédé à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) "en voulant franchir en voiture une cuvette inondée", a indiqué la préfecture. L'annonce de ce décès, le premier depuis le début des intempéries dans le Sud-Ouest, intervient peu avant la visite, vers 17H15, du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dans cette commune. Rivesaltes fait partie des municipalités bordée par l'Agly, une rivière en vigilance rouge pour des risques de débordement, où la préfète des Pyrénées-Orientales, Josiane Chevalier, a ordonné l'évacuation dans une bande de 200 mètres de part et d'autre du cours d'eau. Vers 16H00, "2.825 personnes" avaient été évacuées préventivement dans cette région. Ainsi à Rivesaltes, des dizaines de personnes se sont installées aux Dômes, une salle de spectacle où M. Cazeneuve doit se rendre, attendant avec angoisse le pic de la crue qui devait intervenir en milieu d'après-midi. "La police municipale est venue nous chercher, avec mon compagnon et mon chien", raconte Pierrette Delcher, 63 ans, réfugiée aux Dômes. "L'eau arrivait déjà un peu partout dans les routes du lotissement. Je pense que l'évacuation est justifiée", ajoute-t-elle, disant "craindre" pour sa maison, en bord de rivière. "C'est angoissant", confesse-t-elle à l'AFP. Vers 16H00, les eaux de l'Agly avaient à peine commencé à refluer, mais elles continuaient à gonfler au barrage de Caramany, plus en amont, laissant craindre le pire. "La situation est sous contrôle", a cependant assuré dans un communiqué Matignon, qui évoque malgré tout un événement "exceptionnel" et jamais vu "depuis 1999", lors d'une crue qui avait fait 35 morts et un disparu dans la région. Dimanche à 16H00, Météo-France a rétrogradé de rouge à orange l'alerte pour l'Aude. Elle a cependant maintenu la vigilance rouge pour les Pyrénées-Orientales, mais seulement pour des crues, et non plus pour "précipitations". L'agence a de plus à nouveau placé en alerte orange "crues" le Var, où quatre personnes sont mortes jeudi et où une fillette est toujours portée disparue. Les évacuations réalisées le long de l'Agly s'ajoutent aux 560 personnes qui avaient déjà été mises en sécurité en fin de matinée dans d'autres zones touchées, en particulier à Argelès-sur-Mer, a indiqué la préfecture. - 'L'eau est montée de 3,5 m en un quart d'heure' - "J'ai 42 ans et je n'ai jamais vu ça", témoignait Kristel Grégori, dont la maison se situe à Argelès, à une dizaine de mètres de la Massane, un petit cours d'eau très souvent à sec mais qui s'est transformé en un fleuve d'une vingtaine de mètres de large. Des dizaines de voitures étaient noyées, parfois enroulées autour de pylônes par la force des eaux. "A 3H00, des gens du quartier sont venus nous réveiller. Il y avait déjà un mètre d'eau dans les garages", raconte Mme Grégori. Son atelier de cuisine, l'atelier de son mari, patron d'une entreprise de terrassement, ainsi que "toutes les machines et nos voitures", ont été noyés, a-t-elle précisé. "En un quart d'heure, l'eau est montée de trois mètres et demi", a expliqué à l'AFP le maire de Portel-des-Corbières (Aude), traversé par la Berre. La rivière, en vigilance rouge, a atteint une cote de 8,5 mètres, au-delà des 7,4 m connus lors de la crue de novembre 1999. Les eaux boueuses ont ainsi envahi l'ensemble des rives, submergeant jusqu'aux quartiers bas, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans la commune voisine de Sigean, l'eau est passée dans la matinée au-dessus de la digue haute de six mètres de l'Espinat, dont la construction encore inachevée était destinée à éviter une nouvelle inondation du village, déjà durement touché lors de la "grande crue" de 1999. Le pire était craint. Mais la Berre était revenue dimanche après-midi à un niveau quasi normal, selon Vigicrues.

