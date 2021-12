Montevideo (AFP). L'Uruguay choisit un successeur à Pepe Mujica, la gauche favorite

Les électeurs uruguayens choisissent dimanche un successeur à leur atypique président José Mujica, pour le second tour de la présidentielle, avec comme grand favori le candidat du même parti de gauche Tabaré Vazquez, lui-même ancien président. Les 6.948 bureaux de vote ouvriront à 08H00 (10H00 GMT), jusqu'à 19H30 locales (21H30 GMT), avec la possibilité d'une heure supplémentaire en cas d'affluence. Dans ce pays de 3,3 millions d'habitants où le vote est obligatoire sous peine d'amende, 2,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, cinq semaines après le premier tour, où était aussi organisé un scrutin législatif. Déjà assurée de garder sa majorité parlementaire, la coalition de gauche du Frente Amplio (FA) s'achemine vers un troisième mandat consécutif, après ceux de Tabaré Vazquez puis de José Mujica, dit "Pepe", devenu célèbre dans le monde entier pour son franc-parler et son mode de vie humble. Tabaré Vazquez avait été le premier président de gauche du pays, de 2005 à 2010. Au premier tour le 26 octobre, ce cancérologue de 74 ans, qui n'avait jamais cessé d'exercer quand il dirigeait le pays, a décroché 47,8% des suffrages, loin devant son opposant de centre-droit, le jeune député de 41 ans Luis Lacalle Pou (30,9%). Ce dernier devrait bénéficier du report des voix de Pedro Bordaberry, l'autre candidat de droite, mais celui-ci n'a obtenu qu'un modeste score (12,9%). Les derniers sondages accordent à Tabaré Vazquez 52 à 55% des intentions de vote contre 37 à 41% pour Luis Lacalle Pou, candidat du Parti national. Fils d'un ancien président, Luis Lacalle Pou, qui a joué sur son image jeune et dynamique, veut toujours y croire: "C'est difficile mais pas impossible", assure-t-il. Les analystes sont pourtant catégoriques. "Les résultats d'octobre ont laissé (aux partis d'opposition) très peu de possibilités, elles sont presque inexistantes", assure à l'AFP Rafael Piñeiro, docteur en Sciences politiques et professeur à l'Université catholique d'Uruguay. La seule chose que peut désormais espérer Luis Lacalle Pou, c'est d'"atteindre un résultat digne" dimanche, estime-t-il. - Bonne santé économique - Si Tabaré Vazquez est élu, il aura la lourde tâche de succéder, avec un style plus classique, au truculent José Mujica, dit "Pepe", qui continuera d'utiliser sa vieille Coccinelle Volkswagen, emblème de son mode de vie modeste, mais comme sénateur. "Pepe" Mujica s'est fait connaître dans le monde entier dans ses discours virulents, notamment devant les Nations unies, pour dénoncer la société de consommation. Sous son mandat ont été adoptées des lois très progressistes pour l'Amérique latine comme la légalisation de l'avortement, du mariage homosexuel et du cannabis. Son départ intervient dans un contexte de bonne santé économique contrastant avec la récession qui frappe ses deux grands voisins Brésil et Argentine. Les près de 10 ans de gouvernement du Frente Amplio "ont été une décennie gagnante, avec une croissance annuelle de 5% en moyenne", soulignait récemment Tabaré Vazquez.

