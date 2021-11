Paris (AFP). Ligue 1: Saint-Etienne-Lyon et Rennes-Monaco, chaud devant

Le derby Saint-Etienne-Lyon et le match Rennes-Monaco peuvent bouleverser le haut du classement ce week-end lors de la 15e journée, alors que le PSG visera une 6e victoire consécutive en Ligue 1, contre Nice. . Saint-Etienne-Lyon, quelle dynamique ? Cela fait vingt ans que les Verts n'ont plus battu l'OL à Geoffroy-Guichard. Or, ils se présentent dimanche au rendez-vous dans un état de forme proche de l'anémie: ils restent sur trois nuls en championnat et n'ont pas réussi à battre les modestes Azerbaïdjanais de Qarabag jeudi en Europa League (1-1), amoindrissant ainsi leurs chances de qualification. Le problème offensif reste entier: ils n'ont marqué que 16 buts en 21 matches toutes compétitions confondues Et à force d'aligner les nuls, ils piétinent, à quatre longueurs du podium. C'est Lyon justement qui occupe la 3e place et qui compte bien la défendre chèrement, pour garder le contact avec l'OM et le PSG, après avoir calé à Bastia (0-0), un nul qui brisait une série de cinq victoires de rang. L'OL ne joue plus la C3 et a pu se préparer. Fekir revient après avoir purgé sa suspension, alors que Gourcuff reste incertain, tout comme Grenier. Du côté des petites phrases, l'OL a lancé le match avec son président. A Bastia, "c'était un petit entraînement pour la rencontre qui vient dimanche et qui sera aussi un match d'hommes, j'en suis convaincu", avait dit Jean-Michel Aulas, assurant qu'à Saint-Etienne, les Stéphanois seraient "évidemment favoris". Son club rappelle sur son site que c'est lors du dernier derby, à Gerland, que Gourcuff s'était fait blesser "J'ai entendu Jean-Michel Aulas dire que nous avions un match important jeudi, avait souligné l'entraîneur forézien Christophe Galtier. Je tenais à lui préciser que je le savais. En toute sympathie". . Rennes-Monaco: pour qui la bascule ? Monaco est déroutant: il gagne contre le cours du jeu à Leverkusen mercredi (1-0), et se met en bonne position pour voir les 8e de finale de la Ligue des champions, mais échoue à l'emporter quand il produit du jeu, avec trois nuls de suite en championnat Quel visage affichera-t-il en Bretagne ? Il lui faut battre son adversaire du jour pour le dépasser et ne pas se laisser aspirer par le ventre mou. Rennes à l'inverse, porté par un Ntep en grande forme (5 buts, 3 passes décisives), a remonté la pente au gré de six matches sans défaite et d'une défense devenue hermétique avec un seul but encaissé dans cette série. En cas de victoire, les Rouge et Noir pourraient se mêler à la lutte au pied du podium. Toute l'attention de l'entraîneur Philippe Montanier est de guetter "le moindre relâchement" pour éviter que le soufflé rennais retombe, comme souvent. Si les Bretons l'emportent samedi, ils dépasseront au moins provisoirement Bordeaux: les Girondins reçoivent Lille dimanche avec l'idée de se remettre du revers subi à Marseille (3-1). Le Losc, en chute libre depuis le début de l'automne et encore neutralisé en Europa League jeudi (1-1 à Krasnodar), voudra éviter un dixième match d'affilée sans victoire toutes compétitions confondues. . PSG: et de six ? Le PSG n'est pas toujours convaincant dans le jeu, mais il reste sur une série de cinq succès consécutifs en championnat, huit en comptant la Ligue des champions. Ibrahimovic a retrouvé le chemin des filets justement en C1 contre l'Ajax Amsterdam mardi (3-1) et Cavani a poursuivi sur sa lancée avec un doublé (l'Uruguayen en est à 7 buts sur ses 7 derniers matches). L'infirmerie se vide peu à peu, après le retour de Lucas mardi. Verratti est encore forfait pour son "début de pubalgie", selon Laurent Blanc, mais l'entraîneur s'est montré optimiste pour Thiago Silva et Thiago Motta. Nice de son côté n'a pas capitalisé sur son incroyable 7-2 réussi à Guingamp puisqu'ont suivi deux défaites et un nul. L'OGCN sera en tout cas privé de ses deux anciens Parisiens, Bodmer (côtés) et Digard (mollet). Samedi:

