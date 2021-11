Astérix- le domaine des Dieux, le film d'animation

Les fans d'Alexandre Astier , le créateur de Kaamelot, attendaient avec impatience cette adaptation qu'il a co-écrite avc le réalisateur Louis clichy. Contrairement à ces dernières années, ce ne sont pas des acteurs qui incarnent les héros de BD, le film est en images de synthèse.



Le rendu graphique est très beau, le style d'Uderzo est tout à fait respecté et l'imagerie de synthèse apporte une touche de modernité. Côté voix, c'est tout simplement royal ! Ils ont eu l'excellente idée de faire appel au grand homme qu'est Roger Carel, LA voix officielle d'Astérix depuis les années 60. Les autres voix ont été confiées à des personnalités qui ont doublé les personnages avant que les personnages ne soient réellement dessinés. Une plus-value qui se voit à l'écran.

Passons maintenant au scénario. C'est l'adaptation de la BD du même nom, où César décide d'utiliser non plus la Force pour soumettre les Gaulois mais la ruse avec l'attrait de la mondialisation. Une histoire « antique » tout à fait transposable dans notre monde actuel, ce qui en fait sa force. Alexandre Astier a su écrire de nombreux gags, dans l'esprit de la BD mais avec de nombreuses références à notre culture actuelle. On a du De Gaulle ou du Gandalf dans le texte par exemple.

On rigole de bon cœur devant de nombreuses scènes. On peut néanmoins regretter une chose dans ce film : une baisse de rythme vers la moitié de ce film d'1h25. Vu sa longueur assez courte, on aurait aimé que les gags s’enchaînent et ne pas sentir comme « un trou d'air » qui nous fait légèrement décrocher.

Astérix le domaine des Dieux reprend fièrement le flambeau des adaptations cinéma du célèbre Gaulois et de son village. L'histoire est sympathique et pleine d'humour et plaira à toute la famille, les petits comme les grands. Pour une fois , certains Romains nous seront même sympathiques ! Un film à voir pour passer un bon moment avant les fêtes, depuis mercredi au cinéma.