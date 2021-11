Bonne table : Pâtes Al Dente et ambiance caliente

Devanture jaune et verte, qui contraste bien avec le reste de la place, légèrement morne, nous voilà transportés en Italie.



Petit goût transalpin



Des atouts, Al Dente en a plus d’un. Patron souriant et blagueur, carte accessible à tous les budgets, cuisine maison et restaurant plein de charme. Je m’installe donc, sans trop d’hésitation. J’hésite longuement en regardant la carte, pizzas, pâtes, risottos, salades composées, viandes rouges, bruschettas... Le choix est on ne peut plus varié. Je jette mon dévolu sur le menu Presto Pasta à 13,60 € qui comporte des pâtes au choix ainsi qu’un dessert. Au pesto, aux fromages, au saumon, à la carbonara, boscaiola ou encore bolognaise, tous les goûts sont permis. Je choisis les farfalles boscaiola, garnies de sauce tomate maison, de crème, de jambon, de champignons et de basilic. C’est copieux et en plus c’est délicieux.



Et même s’il ne me reste plus beaucoup de place, je me laisse tenter par un dessert. Ce midi, ce sera plaisir au chocolat et noix. Servi avec un coulis de chocolat chaud, un régal. Et pour ne rien gâcher, le service est rapide. À découvrir ou redécouvrir.



Pratique. Al Dente, 113 place Beauvoisine à Rouen. Tel. 02 35 15 43 79.