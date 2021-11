Washington (AFP). Echecs: à 13 ans, Samuel Sevian devient le plus jeune Grand maître américain

Treize ans, 10 mois et 27 jours: Samuel Sevian est désormais le plus jeune Grand maître aux échecs de l'histoire des Etats-Unis, écrasant de plus d'un an le record précédent lors d'un tournoi le week-end dernier à Saint-Louis (Missouri), selon le site de la Fédération américaine d'échecs. Et, cerise sur le gâteau, il a remporté le tournoi en battant ses adversaires lors des quatre parties de son programme. "Il a atteint les 2.500 points" du classement international FIDE nécessaires pour décrocher le titre de Grand maître, a expliqué son père Armen Sevian, se disant "très, très heureux" de la performance de son fils. "Il est à 2.512 points", a-t-il précisé. Il avait indiqué un peu plus tôt que son fils avait 13 ans, 10 mois et 26 jours lorsqu'il a battu le record, mais la Fédération a retenu jeudi 27 jours. Le record était détenu jusqu'à présent par Ray Robson, qui a battu le record deux semaines avant ses 15 ans. "Je me sens vraiment bien, soulagé en quelque sorte", a confié jeudi Samuel à l'AFP. "C'est une de mes meilleures performances en tournoi", en battant notamment trois Grands maîtres en seulement 20 à 25 coups. Lors d'un tournoi disputé en août, Samuel était parvenu à se hisser à 14 points seulement de ce seuil crucial et, même s'il lui restait plus d'un an pour atteindre les 2.500 points et s'emparer du record, il confiait en octobre à l'AFP qu'il voulait ce record le plus vite possible pour qu'il soit encore plus difficile à battre. Il faut dire qu'il a l'habitude des records: plus jeune Expert américain décroché lors de son premier tournoi, plus jeune Maître américain peu avant ses 10 ans et plus jeune Maître international à 12 ans et 10 mois. Et un palmarès déjà impressionnant mais son véritable objectif, c'est le titre de champion du monde. "J'ai besoin de faire progresser mon jeu mais je m'en sens capable", a assuré Samuel, visant désormais les 2.600 points pour être invité aux tournois prestigieux. Quant à tenter le championnat du monde, "je ne veux pas encombrer mon esprit avec ça maintenant. () Après ma très bonne performance à Saint-Louis, mon niveau de confiance est élevé et ça va (m')aider". "Il est sixième plus jeune Grand maître au niveau international", a souligné Armen Sevian. Le plus jeune est le Russe Sergueï Kariakine, à 12 ans et sept mois. Et le gain du tournoi n'a fait qu'ajouter au plaisir de l'adolescent et de sa famille. "Il a vraiment surpassé ses adversaires dans trois parties, mais la dernière c'était chacun son tour, ce n'était pas tranché. A la fin, c'était comme un blitz, jusqu'à la dernière seconde. Les joueurs tremblaient", a raconté Armen Sevian. Samuel pensait-il au record dans cette dernière partie? "Bien sûr! La pression était énorme", commente-t-il. "J'étais en confiance mais nerveux. () Devenir GM (Grand maître) tout d'un coup, j'ai été submergé par les émotions". Au programme pour les prochaines semaines: un stage de trois jours à New York avec la fondation Garry Kasparov. La légende des échecs est l'un des entraîneurs réguliers de Samuel et sera présent lors de ce stage. La Fondation a salué jeudi dans un communiqué la performance de Samuel qui est "le premier Grand maître international né après l'an 2000", soulignant "avoir l'oeil sur le prodige depuis longtemps". Ensuite, après avoir soufflé ses 14 bougies le 26 décembre, il doit participer à un grand tournoi aux Pays-Bas en janvier. "Nous voulons aller davantage en Europe, la concurrence est plus forte la-bas", a relevé Armen Sevian, lui-même ancien joueur de haut niveau.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire