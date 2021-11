Ferguson (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: Ferguson fête Thanksgiving dans le calme

Ferguson a célébré Thanksgiving dans le calme après les manifestations provoquées par la relaxe d'un policier responsable de la mort d'un jeune Noir, mais la vidéo d'un officier abattant un garçon noir jouant avec un pistolet factice pourrait raviver la colère aux Etats-Unis. A New York, sept personnes ont été arrêtées jeudi pour "trouble à l'ordre public", lors de la parade organisée en l'honneur de Thanksgiving, où elles manifestaient contre la décision de relaxe prononcée lundi, selon la police. Une vidéo diffusée mercredi montrant des images d'une caméra de surveillance ayant filmé les derniers instants de Tamir Rice, 12 ans, pourrait faire monter à nouveau la tension. Le garçon a été abattu le week-end dernier par des tirs policiers quelques secondes seulement après l'arrivée de deux officiers dans une voiture de police dans un parc de Cleveland, dans l'Ohio (nord). Un enregistrement audio diffusé à la télévision américaine indique qu'un homme ayant appelé la police après avoir vu l'enfant agiter son arme avait précisé que celle-ci était probablement "factice". Mais les officiers se rendant sur les lieux n'ont pas été informés de cette précision. La branche locale de la puissante association de défense des gens de couleur NAACP a estimé que cette mort "remettait en question le caractère satisfaisant de la sélection, de l'entraînement et de la préparation des officiers de police". "Les officiers de police devraient être préparés à faire face à des gens de toutes les origines ethniques, de toutes les cultures et à avoir recours à la force mortelle uniquement en dernier ressort", a-t-elle insisté. Cette vidéo est diffusée alors que le calme était revenu à Ferguson, où la relaxe de Darren Wilson, le policier blanc responsable de la mort du jeune Noir Michael Brown dans cette ville du Missouri (centre), a provoqué des vagues de manifestations depuis lundi dans tout le pays. Les parents du jeune Tamir Rice ont appelé dans un communiqué "à manifester pacifiquement et de façon responsable". "Utilisons ces émotions d'une façon qui puisse contribuer aux efforts positifs et aux solutions susceptibles d'apporter des changements () en ce qui concerne la façon dont les forces de l'ordre interagissent avec les citoyens de couleur", ont-ils ajouté. - Un 'difficile' Thanksgiving - La colère des habitants de Ferguson à la suite de la relaxe du policier avait résonné jusqu'à Londres mercredi, où des milliers de personnes avaient manifesté devant l'ambassade des Etats-Unis en reprenant les slogans: "La vie des Noirs compte" ou "Mains en l'air, ne tirez pas". Les parents de Michael Brown étaient quant à eux venus prier à New York avec les familles de deux autres Noirs récemment tués par la police: Eric Garner, un père de famille de 43 ans mort à Staten Island en juillet lors d'une interpellation musclée, et Akai Gurley, un homme de 28 ans tué par accident la semaine dernière dans la cage d'escalier obscure d'une HLM de Brooklyn par un policier débutant. Les parents de Michael Brown ont déclaré sur CNN que ce serait "un difficile" Thanksgiving cette année, cette fête traditionnelle familiale étant l'une des plus importantes aux Etats-Unis. Son père a appelé à un autre procès. UniSi le calme régnait, la colère restait palpable à Ferguson et des manifestants ont promis de poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que justice soit rendue. "Je ne sais pas ce qui va se passer, vraiment je ne sais pas. Le temps guérit toutes les blessures mais combien de temps cela va-t-il prendre, ça je l'ignore", indique Alvin Reid, journaliste local, et bénévole au repas organisé à Ferguson pour Thanksgiving. Le ressentiment des habitants de Ferguson a été relayé par plusieurs célébrités, dont le magnat du hip-hop Russell Simmons, qui se sont jointes à un appel au boycott du "Black Friday" ("vendredi noir"), journée annuelle de soldes dans les magasins le lendemain de Thanksgiving. Mardi soir, des milliers de personnes avaient manifesté dans 170 villes des Etats-Unis pour réclamer justice pour Michael Brown. Ces défilés ont été globalement pacifiques mais la police de Los Angeles a arrêté plus de 180 personnes qui avaient notamment bloqué une autoroute. Une dizaine de personnes ont aussi été arrêtées à New York.

