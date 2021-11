Ferguson (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: après Ferguson, la vidéo d'un enfant noir abattu à Cleveland fait scandale

La vidéo d'un officier de police abattant un garçon noir de 12 ans jouant avec un pistolet factice risque de raviver la colère à travers le pays, alors que les manifestations à Ferguson s'apaisaient après deux jours d'agitation. La vidéo provenant d'une caméra de surveillance diffusée mercredi montre que le garçon, Tamir Rice, a été abattu le weekend dernier quelques secondes seulement après l'arrivée de deux policiers dans une voiture de police dans un parc de Cleveland, dans l'Ohio. Un enregistrement audio diffusé à la télévision américaine indique qu'un homme ayant appelé la police après avoir vu l'enfant agiter son arme avait spécifié que celle-ci était probablement "factice". Mais les officiers se rendant sur les lieux n'ont pas été informés de cette précision. Cette vidéo est diffusée alors que la situation semblait s'apaiser mercredi soir à Ferguson, alors que la relaxe de Darren Wilson, le policier responsable de la mort d'un jeune Noir dans cette ville du Missouri (centre) a provoqué des manifestations depuis lundi dans tout le pays. Une poignée de personnes seulement battait le pavé en début de soirée près du commissariat de police de Ferguson, un nombre bien inférieur à celui des militaires de la Garde nationale, a constaté l'AFP. Leur colère a résonné jusqu'à Londres mercredi, où des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade des Etats-Unis, en reprenant des slogans entendus à Ferguson: "La vie des Noirs compte" ou "Hands up, don't shoot" (mains en l'air, ne tirez pas). A la veille du repas traditionnel de Thanksgiving, qui réunit les familles américaines chaque année le quatrième jeudi de novembre, les parents de Michael Brown sont venus à New York prier avec les familles de deux Noirs récemment tués par la police. Ils ont rejoint l'épouse et la mère d'Eric Garner, un père de famille de 43 ans mort à Staten Island en juillet lors d'une interpellation musclée. Etait également présente la compagne d'Akai Gurley, un Noir de 28 ans tué par accident la semaine dernière dans la cage d'escalier obscure d'une HLM de Brooklyn par un policier débutant. - Journée de protestation samedi - Le seul incident de la journée s'est produit à Saint-Louis, dont Ferguson est une banlieue, quand la police a dispersé des manifestants qui voulaient pénétrer dans la mairie et ont interpellé trois personnes, selon la police. La police du comté de St Louis a indiqué par ailleurs qu'elle recherchait un fusil d'assaut AR-15 dérobé dans un de ses véhicules lors de manifestations lundi, selon la presse locale. Craignant des émeutes comme celles de lundi soir, des hommes ont barricadé mercredi matin les fenêtres d'un garage de voitures situé non loin du commissariat. "Ce matin je me suis réveillé et j'ai vu que toutes les fenêtres (du magasin) étaient cassées", a raconté John Adams, l'un des employés. Le ressentiment des habitants de Ferguson a été relayé mercredi par plusieurs célébrités, dont le magnat du hip-hop Russell Simmons, qui se sont jointes à un appel au boycott du "Black Friday", journée annuelle de soldes dans les magasins le lendemain de Thanksgiving, pour protester contre la relaxe du policier. Mardi soir, des milliers de personnes avaient manifesté dans 170 villes des Etats-Unis pour réclamer justice pour Michael Brown. Ces défilés ont été globalement pacifiques mais la police de Los Angeles a arrêté plus de 180 personnes qui avaient notamment bloqué une autoroute. Une dizaine de personnes ont aussi été arrêtées à New York. Et les manifestations chargées de tensions raciales ont fait augmenter exponentiellement les ventes d'armes auprès de clients principalement blancs dans un des principaux centres de tir du pays, près de la petite ville américaine. Et les manifestions pourraient reprendre après Thanksgiving. Le populaire militant des droits civiques Al Sharpton a appelé à une journée de protestation dans tout le pays samedi. La colère des manifestants a été encore attisée par les premières interviews données par le policier. Darren Wilson, qui affirme avoir été attaqué par la victime, dit avoir la "conscience tranquille" et avoir simplement fait son travail. Une version des faits que les parents de la victime contestent. "Tout d'abord, mon fils respectait les forces de police. Et ensuite, quelle personne saine d'esprit oserait se ruer sur un agent de police qui a son arme en main?", a martelé sur la chaîne NBC Michael Brown Sr. "Je n'en crois pas un mot. () Il n'aurait jamais fait ça", a assuré sa mère Lesley McSpadden. "Il courait pour sa vie", a-t-elle ajouté sur PBS.

