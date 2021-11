Pour les fêtes de fin d'année, un drive fermier aux portes de Caen

Le concept existe déjà aux portes de Lisieux et est mis en place dans la capitale bas-normande à l'occasion de Noël. « L'occasion de mesurer l’accueil des consommateurs de la région caennaise à ce projet », explique la Chambre d'agriculture du Calvados.

Poissons, volailles, fruits et légumes... Le consommateur a le choix et le procédé ressemble à celui des enseignes de la grande distribution : aussi simple et aussi pratique. Ce Drive de Noël est néanmoins éphémère : dernière livraison le vendredi 19 décembre.

Pratique. Inscription sur www.drive-fermier-paysdauge.fr, commande sur internet du jeudi au mercredi minuit et retrait des produits le vendredi en fin d’après-midi à la Chambre d’agriculture, 6 avenue de Dubna, à Hérouville Saint Clair.