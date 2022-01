Sorties cinéma de la semaine du mercredi 17 novembre

Voici une sélection des sorties cinéma de la semaine:

On commence avec RED, un film où les retraités prennent le pouvoir! RED est la couleur rouge en anglais mais aussi l’acronyme de retraités extrêmement dangereux, pas étonnant quand on y trouve Bruce Willis, John Malkovitch, Morgan Freeman et Helen Mirren. L'histoire d'anciens agents de la CIA qui vont reprendre du service pour sauver leurs peaux. Une ultime mission qui va les conduire à des méthodes pour le moins étrange, regardez cet extrait:

Il y a aussi un drame français qui sort sur les écrans: l'adaptation de No et moi de et avec Zabou Breitman ainsi que Bernard Campan. Lou a 13 ans ,et déjà 2 classes d'avance. Très en avance pour son âge, elle doit faire un exposé sur les SDF. Elle décide d'interroger une jeune femme de 18ans : Nora lais No. Un lien très fort va les unir, et Lou va tout faire pour aider sa nouvelle amie. Visionnez la bande annonce:

On termine avec une comédie dramatique « La famille Jones » avec David Duchovny et Demi Moore. Une famille parfaite; charmante belle et polie, qui possède le top en matière de possessions: déco, voiture , maison... Mais derrière ces sourires se cache un secret: ils n'ont aucun lien de parenté et ne sont qu'une famille pré-fabriquée, tous salariés d'une société de marketing qui essaie de faire acheter de nombreux produits aux voisins envieux de la famille. Une situation qui pèse au « faux-fils », visualisez cet extrait:



Ces 3 films sont à voir au cinéma à partir d'aujourd'hui.