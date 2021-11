Forum sur la Métropole : "Un moment important de notre histoire institutionnelle"

Ce Forum "Libération" (le journal en organise chaque année) est tout entier tourné vers la transformation de la Crea en Métropole au 1er janvier 2015. "Un moment important de notre histoire institutionnelle", selon Frédéric Sanchez. "C'est l'occasion d'afficher notre projet et notre programme (pour la période allant de 2015 à 2020). Ce projet et ce programme donneront lieu à une publication le 9 février prochain à la suite du premier Conseil de la Métropole", enchaîne l'élu socialiste.

50 % de l'emploi haut-normand sur le territoire métropolitain

Alors que les 14 grandes métropoles ont été instituées pour générer de la croissance et de l'emploi, Frédéric Sanchez a également rappelé que "le projet métropolitain n'est pas que pour les habitants de la Métropole. Ce projet a à voir avec ce qu'est profondément le territoire. Aujourd'hui, 220 000 salariés travaillent sur le territoire, cela représente 50 % de l'emploi en Haute-Normandie."

Au-delà de l'aspect économique, Laurent Joffrin a lui souligné la responsabilité de la nouvelle Métropole "pour maintenir l'équilibre social, garantir le fonctionnement de la vie démocratique ou encore la défense de l'environnement" alors que Rouen et sa Métropole vont devenir une ville mondiale, à même d'entrer en concurrence avec d'autres métropoles similaires en Europe et dans le monde.

Le programme des tables-rondes :

A 10h, "S'il te plaît, dessine-moi une métropole" sur les conséquences de la constitution des métropoles sur les territoires.

A 11h30, "Métropoles, accélérateurs de croissance" sur la Métropole comme nouvel outil de rayonnement économique dans le monde.

A 13h, "Rouen sur mer, le vent du large", sur la carte que peut jouer la Métropole de par sa situation entre Le Havre et Paris.

A 14h30, "Métropoles, où sont les citoyens ?" sur la participation des citoyens au fait métropolitain, sur leur consultation...

A 16h, "Décentralisation : le réveil des villes, le fait métropolitain", sur la nouvelle étape de la décentralisation qui pourrait être franchie.

A 17h30, "Métropole et territoires : fracture ou solidarités ?" sur la possible menace que ferait peser la Métropole sur les territoires allentours.

Parmi les invités, on peut d'ores et déjà compté sur Yadegar Asisi (concepteur des Panoramas XXL) sur l'écrivain Aurélien Bellanger, sur le géographe et écrivain Michel Bussi, sur le président de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finchelstein ou encore sur les élus Laurent Fabius, Laurent Beauvais (président de la Région Basse-Normandie) ou le secrétaire d'Etat Matthias Fekl. D'autres sont attendus, que ce soit des spécialistes (politologues, géographes, démographes) ou des chefs c'entreprises.

Pratique : Mardi 16 décembre, de 10h à 18h30 au 106 de Rouen. Gratuit. Inscriptions à partir du 26 novembre sur www.metropole-rouen-normandie.fr.