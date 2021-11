Beyrouth (AFP). Syrie: raids sanglants à Raqa, réunion cruciale en Russie

L'aviation syrienne a tué près de 100 personnes dans les raids les plus meurtriers jamais menés contre Raqa, la "capitale" du groupe Etat islamique (EI), avant une rencontre cruciale entre le régime de Damas et le président russe Vladimir Poutine. Au moins 95 personnes ont péri dans les frappes conduites par l'aviation mardi sur la zone industrielle de Raqa, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Au moins 52 civils figurent parmi les victimes, selon le décompte de l'ONG, qui précise ne pas être en mesure de déterminer si les autres étaient ou non des jihadistes de l'EI. Les secteurs touchés par les bombardements étaient proches de positions de l'EI, a souligné le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. "A la suite du premier raid, les gens ont accouru pour secourir les victimes et c'est à ce moment-là que le second s'est produit", selon lui. Des vidéos diffusées sur internet par des militants de Raqa montrent des corps ensanglantés gisant dans une rue à proximité de l'un des sites visés. Un haut responsable de la sécurité à Damas a confirmé mercredi à l'AFP que l'aviation avait "frappé des positions de Daech" (acronyme en arabe de l'EI). "Nous poursuivons notre plan de travail", a-t-il indiqué. Raqa est le seul chef-lieu de province que contrôle le groupe extrémiste sunnite depuis son apparition en Syrie au printemps 2013. Après avoir participé avec les rebelles à la prise de cette cité septentrionale en mars 2013, l'EI avait éradiqué impitoyablement ses anciens alliés pour en faire sa place forte. Le régime, qui a tiré avantage de la guerre entre l'EI et les autres insurgés commencée en janvier et qui a fait au moins 4.000 morts, n'a commencé que cet été à taper les positions de l'EI dans le nord et l'est de la Syrie. Le 6 septembre, huit frappes aériennes de l'armée avaient déjà tué 53 personnes, en majorité des civils, à Raqa, selon l'OSDH. - Poutine s'implique - Mais Raqa et ses alentours, qui comptaient avant la guerre plus de 200.000 habitants, ont été aussi pris pour cibles ces dernières semaines par des avions de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis. Le haut responsable syrien a affirmé mercredi que Damas ne "coordonnait pas" ses opérations avec la coalition. Mais un activiste de Raqa, Nael Mustafa, joint par l'AFP, a exprimé des doutes. "La coalition sait quand Raqa va être visé, c'est évident", a-t-il déclaré, en dénonçant le grand nombre de civils tués par toutes les frappes. Les jihadistes de l'EI vivent au milieu de la population de Raqa, et de nombreux civils viennent travailler dans la zone industrielle contrôlée par eux, selon l'OSDH. Ces raids contre les ultra-radicaux ont été menés la veille d'un réunion cruciale à Sotchi entre une délégation syrienne de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires Étrangères Walid Mouallem, et le président Vladimir Poutine. Son objectif déclaré est de relancer les pourparlers de paix entre le régime et une partie de opposition. Selon le journal al-Watan, proche du régime, la Russie, principal allié du régime syrien, veut tenter d'organiser un "dialogue syro-syrien" à Moscou, incluant notamment des opposants "indépendants" de la Coalition de l'opposition, principal groupe opposant à Bachar al-Assad. "Le fait que M. Poutine reçoive la délégation dès son arrivée montre l'importance qu'il accorde à cette visite, car d'habitude les réunions à Moscou se tiennent avec le chef de diplomatie Serguei Lavrov", a confié à l'AFP un haut responsable syrien sous couvert de l'anonymat. Lors d'une étape à Beyrouth mardi soir, M. Mouallem a expliqué à des responsables libanais proches de Damas que la délégation n'allait pas à Sotchi avec un plan, mais plutôt avec des questions sur les idées concoctées par les Russes, selon les confidences à la presse d'un des participants. Parmi ces questions figurent l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des idées russes, et l'identification des groupes d'opposants assez forts sur le terrain pour appliquer un éventuel accord.

