Beaumont : la 30e campagne d'hiver pour les Restos

Un cabas plein de légumes, conserves, yaourt, mais aussi un café chaud et des sourires. C'est ce que viennent chercher les bénéficiaires des Restos du Coeur de Beaumont-Hague, chaque lundi et jeudi.

La 30e campagne nationale des Restos a débuté lundi 24 novembre, et "cela va faire du bien" affirme Antoinette qui vient chercher son premier colis de l'hiver. La première fois qu'elle est venue, c'était en 2002. Elle se retrouvait alors seule avec ses 3 enfants à charge après une séparation. "Aujourd'hui je vis de petits boulots d'aide à domicile chez des personnes âgées, mais avec les salaires de plus en plus bas et le peu de travail, cela ne permet pas de vivre correctement" explique-t-elle.

Un soutien moral

"Coluche a vraiment eu raison de créer les Restos, mais il ne se doutait pas que 30 ans plus tard la situation serait pire !" imagine Daniel, qui vient depuis plusieurs années. En invalidité, il touche un peu plus de 700 euros par mois. "Les Restos du coeur c'est indispensable pour bien manger. Ce que l'on nous donne c'est très correct". Il ajoute qu'il ne faut pas oublier le rôle des bénévoles. "Je viens discuter et boire un café avec eux, cela m'évite de rester cloitré chez moi avec mon chien" note Daniel.

Cet anniversaire est aussi dans les têtes de ceux qui donnent quelques heures de leur temps pour les Restos. "C'est un peu triste. La situation ne s'arrange pas. Nous voyons tous les types de personnes, des familles, des femmes seules avec enfants, des séniors... Accueillir un jeune de 20 ans aux Restos ça fait un peu mal au coeur" confie Corinne, bénévole depuis 3 ans.

A Beaumont-Hague, une trentaine de familles sont déjà inscrites pour cet hiver. La présidente Monique Lepesqueux pense recevoir des inscriptions tout l'hiver. L'an passé, 60 familles ont passé la porte des Restos dans ce centre, qui couvre 19 cantons.

