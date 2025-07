L'effervescence Miss France gagne Caen !

Elles viennent de vivre une semaine de rêve aux Maldives, dans le somptueux hôtel du Coco Palm Bodu Hithi. Ce jeudi, les 33 jeunes femmes sélectionnées pour l'élection de Miss France 2011 prennent leurs quartiers dans la capitale régionale afin de se préparer au grand soir de la finale qui se déroulera samedi 4 décembre sur le plateau géant TF1 du Zénith de Caen.



"C'est Caen qui nous a choisies", rappelle Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France. "Le député-maire Philippe Duron souhaitait faire ce superbe cadeau à Malika Ménard". "Si Caen devait organiser un jour l'élection de Miss France, c'était évidemment en 2010", ajoute Gilles Déterville, adjoint au maire et président du Zénith. "Ce sera un vrai moment de promotion de la ville". Les entreprises locales ont elles aussi bien compris l'intérêt d'adhérer au projet. Les Vitrines de Caen par exemple organisent un jeu-concours pour gagner des places VIP pour l'élection de Miss France (il suffit de déposer un bulletin chez les commerçants participants). La municipalité a négocié un certain nombre de partenariats avec des entreprises privées.

Grâce à cela, "financièrement parlant, c'est une opération blanche pour la Ville. Et quoiqu'en disent certains esprits chagrins, c'est une manifestation qui porte haut une tradition française de charme", conclut le maire-adjoint. La mairie a souhaité aussi que l'événement soit festif et populaire et a négocié au mieux le prix des 2 000 billets mis en vente pour assister au grand show présenté par Jean-Pierre Foucault.



Au Zénith, c'est déjà l'effervescence. Pour son directeur Serge Langeois, organiser cet événement est un pari ambitieux : "C'est un autre univers puisque c'est toute une émission de télévision à gérer. Humainement, c'est une découverte".



Cet univers, notre Miss France 2010 le connaît bien désormais. Pour Malika Ménard, dégagée des affres du trac et des tensions qui assaillent les candidates d'un tel concours, ce sera un vrai plaisir de transmettre son écharpe et sa couronne dans la ville qui l'a vu grandir. Et de servir de guide à ses benjamines dans les rues caennaises, que ce soit en plein coeur de ville, où elles sont logées, dans le quartier du Vaugueux où elles vont goûter aux délices de la gastronomie locale, ou encore dans les allées du château, symbole emblématique de la cité de Guillaume le Conquérant.



Le programme de cette quinzaine se dessine peu à peu (lire ci-dessous). Les candidates devraient être reçues ce jeudi 18 novembre à l'Hôtel de ville pour une réception de bienvenue. Vendredi 26, c'est le capitaine du ferry Le Mont Saint-Michel qui les accueillera à Ouistreham pour un déjeuner à bord. Et chaque jour sera ponctué d'entraînements et de répétitions. Les prétendantes au titre de Miss France 2011, à peine revenues d'un séjour idyllique dans des villas sur pilotis, devront également composer avec la météo, parfois plus capricieuse en Basse-Normandie qu'aux Maldives ... Mais qu'importe : elles savent bien qu'il leur faudra être parfaites pour séduire le jury et les téléspectateurs le jour J. Derrière les sourires, la bataille pour la couronne sera implacable.



Dates à retenir !





Vendredi 19

Repos

Samedi 20

Les Miss participeront à une chasse au trésor et Philippe Duron leur remettra symboliquement les clés de la ville. Premiers contacts avec la chorégraphe Laura Treves.



Dimanche 21



Les Miss seront présentes sur le port de Caen. Prise d'images dans la ville.



Lundi 22



Les Miss visiteront le Mémorial de Caen.

Vendredi 26

Déjeuner sur le Brittany Ferries et découverte de la ville en V'éol

Dimanche 28

Les Miss assisteront au match Caen-Sochaux (17h) au stade d'Ornano.