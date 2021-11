Sortir dans l'Orne : mercredi 26 novembre

La Halle au blé d’Alençon est le lieu de rendez-vous des Producteurs de Pays alençonnais avec une large gamme de produits locaux et des animations thématiques à découvrir ce vendredi. Rendez-vous à la halle aux blés entre 16h et 20h, retrouvez plus d'infos sur marches-producteurs.com



Vendredi soir, assistez au spectacle «Moi, Corinne Dadat» au Quai des Arts à Argentan. C'est l'histoire de Corinne, une femme de ménage d'une cinquantaine d'années. Employée en CDI au lycée Sainte-Marie de Bourges et rémunérée au SMIC. Quel héritage cette mère peut-elle laisser à sa fille, danseuse classique ? C'est un mélange de théâtre et de danse. C'est vendredi à 20h30. Tarif entre 6 et 12€.



A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est le 8ème concours européen de jeunes trompettistes. Un événement organisé par le Conservatoire à Rayonnement départemental. C'est à l'auditorium d'Alençon.